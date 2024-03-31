SON DAKİKA: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? YSK verilerine göre kim önde?
Türkiye, bugün sandık başına giderek 5 yıl sürecek yerel yöneticilerini seçti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesinden sonra açılan sandıklardan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? YSK verilerine göre kim önde?
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARINDA HANGİ ADAY ÖNDE?
Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da şuana kadar sandıkların yüzde 68,8'i açıldı.
EKREM İMAMOĞLU MU MURAT KURUM MU?
Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı % 50,31 olurken Murat Kurum'un oy oranı % 40,99 olarak açıklandı.
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