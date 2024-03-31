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Ekrem İmamoğlu konuşması CANLI İZLE! Ekrem İmamoğlu ne dedi?

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Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayındaki konuşması merakla bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun ne söylediği ve ne dediği konusunda detaylar geliyor. Ekrem İmamoğlu konuşması CANLI İZLE! Ekrem İmamoğlu ne dedi? Detaylar haberimizdedir...

EKREM İMAMOĞLU NE DEDİ?

İstanbul Büyükşehir CHP Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayın konuşma detayları haberimizde yer alıyor. Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da şuana kadar sandıkların yüzde 84'ü açıldı. Gelen sonuçlara göre AK Parti adayı Murat Kurum yüzde 40,54, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise 50,66 oy aldı.

Ekrem İmamoğlu konuşması CANLI İZLE! Ekrem İmamoğlu ne dedi?

EKREM İMAMOĞLU CANLI İZLEME LİNKİ

İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul'da şuana kadar sandıkların yüzde 84'ü açıldı. Gelen sonuçlara göre AK Parti adayı Murat Kurum yüzde 40,54, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise 50,66 oy almıştır.

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