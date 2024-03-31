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İSTANBUL'DA SEÇİM SONUÇLARI | İstanbul'da hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

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31 Mart İstanbul Yerel Seçim sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul'da sandıklar kapandı mı ve yerel seçim sonuçları açıklandı mı konusu gündemde. Türkiye'nin 81 ilindeki sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00'de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte, seçim sonuçları verilerini girmeye başlayacak. Peki, İSTANBUL'DA SEÇİM SONUÇLARI | İstanbul'da hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

İSTANBUL'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde halk, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adaylarını belirlemek için sandığa gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla, il ve ilçelerdeki sonuçlar anlık ve güncel olarak Haberler.com Yerel Seçim sayfasında yayınlanacak.

İSTANBUL'DA SEÇİM SONUÇLARI | İstanbul'da hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EKREM İMAMOĞLU 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE NE KADAR OY ALMIŞTI?

2019 Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları:

AK Parti Binali Yıldırım - Oy Sayısı: 4.149656 Oy Oranı: %48,55

CHP Ekrem İmamoğlu - Oy Sayısı: 4.171.118 Oy Oranı: %48,80

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Ekrem İmamoğlu Murat Kurum İstanbul Gündem Politika Haberler

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