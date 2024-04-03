Yerel seçimlerde yüzde 51,15 oy oranıyla tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Peki, Ekrem İmamoğlu mazbatasını ne zaman aldı, mazbatasını aldı mı? İmamoğlu ne söyledi?

EKREM İMAMOĞLU MAZBATASINI NE ZAMAN ALDI?

Yerel seçimlerde yüzde 51,15 oy oranıyla tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Benim için elbette çok özel bir gün. Bunu ikinci kez yaşıyoruz. Çok onurluyuz, gururluyuz, sorumluluğumuzun farkındayız. İstanbul halkına yakışan bir ortam sağlandı. Aslında 16 milyona verilen bir mazbata bana verilen mazbata. Allah mahçup etmesin."

Güzel bir an olmuştur. İstanbul halkına yakışan bir ortam sağlanmıştır. Aynı zamanda 16 milyon insanımızın mazbatası aslında bana verilen mazbata ve bunun değeri, sorumluluğu çok büyük. Sayın başkan çerçeveyi makul ölçüsüyle getirdi ama yükü itibarıyla onu ben hissettim. O omuzlardaki bir yük ve ben bunu çok derinden hisseden birisiyim. Allah mahcup etmesin bu şehrin insanlarına ve bu ülkenin vatandaşlarına. Hatta ilave yapıyorum; bütün insanlığa. İstanbul sadece bu şehir yaşayanların veya ülkemiz insanlarının duygularının değil bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir."