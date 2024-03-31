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SON DAKİKA: İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hangi aday önde?

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Türkiye'nin 81 ilindeki sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00'de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte, seçim sonuçları verilerini girmeye başlayacak. Peki, İSTANBUL'DA SEÇİM SONUÇLARI | İstanbul'da hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

İSTANBUL'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Türkiye genelinde açılan sandık oranı %11,78 olarak açıklandı. Açılan sandıklara göre Ekrem İmamoğlu %49,69 oy oranıyla önde gözüküyor.
  • Ekrem İmamoğlu % 49,69
  • Murat Kurum % 42,05
  • Meral Danış Beştaş % 1,94

2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hangi aday önde?

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde halk, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adaylarını belirlemek için sandığa gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla, il ve ilçelerdeki sonuçlar anlık ve güncel olarak Haberler.com Yerel Seçim sayfasında yayınlanacak.

EKREM İMAMOĞLU 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE NE KADAR OY ALMIŞTI?

2019 Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları:

AK Parti Binali Yıldırım - Oy Sayısı: 4.149656 Oy Oranı: %48,55

CHP Ekrem İmamoğlu - Oy Sayısı: 4.171.118 Oy Oranı: %48,80

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri İstanbul Gündem Politika Haberler Son Dakika

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