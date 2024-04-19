İBB Başkanı İmamoğlu, 2023 Faaliyet Raporunu Meclise Sundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılı faaliyet raporunu İBB Meclisine sundu.

İBB Meclisi nisan ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB Başkanı İmamoğlu 2023 yılı İBB faaliyet raporunu sundu.

İmamoğlu, önceki yıllarda olduğu gibi 2023'ün her gününün hizmetle icraatla yatırımla dolu bir yıl olmasının kendileri için gurur vesile olduğunu söyledi.

Bir yandan İstanbul'un geçmişten bugüne gelen büyük sorunlarına çözümler ürettiklerini, bir yandan da şehri geleceğe hazırladıklarını anlatan İmamoğlu, "Ne yaptıysak ortak aklın, bilimin yol göstericiliğinde, hemşehrilerimizin ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak yaptık." dedi.

İmamoğlu, "Merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında hizmet üretme ve sorun çözmeye odaklı, uyum ve işbirliğini hedefleyen yeni bir anlayışın en üst seviyede hakim olmasını diliyorum. Biz bu yolda, her zaman olduğu gibi, dünden hazırız ve üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Üzerimize düşen görevi, en üst seviyede yapmaya, ilgili makamlara, konu İstanbul olduğunda, koşa koşa gitmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

İBB bütçesinden bahseden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"5 yıllık dönemimizde 101 milyar 745 milyon lira yatırım yaptık. Hane halkına 33 milyar 425 milyon liralık cari transfer gerçekleştirdik. 115 milyar 380 milyon lira ile ulaşımı destekledik. Çevre için 31 milyar 540 milyon lira kaynak kullandık. Sağlık ve sosyal hizmetler için kullandığımız kaynak 25 milyar 475 milyon lira. Spor, kültür, eğitim hizmetlerimiz için gerçekleştirdiğimiz harcamalarımızın toplamı 19 milyar 645 milyon lira. 37 milyar 545 milyon lira raylı sistemlerimize sermaye yatırımı yaptık. Fen İşleri eliyle 29 milyar 945 milyon lira sermaye yatırımı gerçekleştirdik. Yol yapım ve bakımı için gerçekleştirdiğimiz harcama, 14 milyar 355 milyon lira. Ulaşımı bu dönemde 21 milyar 415 milyon lira ile sübvanse etmek durumunda kaldık."

İştirak şirketlerine değinen İmamoğlu, BELTUR ve Metro İstanbul dışındaki 28 şirketin tamamının 2023 yılını karla kapattığını aktardı.

Bu sonuçta, sunulan hizmeti yüksek enflasyona rağmen vatandaşa makul fiyatlarla arz etme politikasının önemli bir etkisi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "BELTUR'un zarar etmesinde, EYT kaynaklı 61 milyon lira kıdem tazminatı yükü, ayrıca Galata Kulesi'nin ve devlet hastanelerinin BELTUR'dan alınmasının etkili olduğunun altını çizmek gerekir. Metro İstanbul'un ise bilet fiyatlarının ve belirlenen sübvansiyon tutarlarının, enflasyon kaynaklı maliyet artışlarının mecliste karşılanmamasından kaynaklı olduğunu da belirtmekte fayda var." diye konuştu.