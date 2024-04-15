İBB Meclisi 2024-2029 döneminin ilk birleşimini gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin, 2024-2029 döneminin ilk birleşimi gerçekleştirildi.

İBB Meclisi nisan ayı oturumu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İmamoğlu, ilk oturum nedeniyle yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde halkın demokratik hakkını kullandığını, İstanbul'u 5 yıl daha yönetmeleri yönünde kendilerine vazife verildiğini söyledi.

İmamoğlu, "5 yıl boyunca gösterdiğimiz gayret ve hizmetin halkımız nezdinde takdirle karşılanması ve teveccüh görmemiz, bizi ziyadesiyle memnun etmiştir; elbette bir o kadar da sorumluluğumuzu büyütmüştür." dedi.

İBB Meclisi'nde grubu bulunan partilere, İstanbul'un lehine birlikte çalışma çağrısında bulunan İmamoğlu, "İBB'nin 9. seçim dönemi, yani 2024-2029 yılları arasındaki yeni döneminin ilk oturumunu açıyorum. Belediyemize, şehrimize ve 16 milyon İstanbulluya hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul tarihinin ve tüm Türkiye'nin en şeffaf, en demokratik, en etkili, en verimli meclisi olma konusunda kararlıyız. Yetkimizi, sadece ve sadece 16 milyon İstanbullunun çıkarları için kullanacağız. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin değerlerine ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği ilkeler ve doğrultuya layık olacağız."

"İstanbul halkının yararına olan tüm katkıları ortaya koyacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, 31 Mart'ta seçilen İmamoğlu'nu, 39 ilçe başkanını ve meclis üyelerini tebrik etti.

İstanbul halkının ortaya koyduğu iradenin, başları üzerinde yeri olduğunu dile getiren Okul, şunları kaydetti:

"Bize bu dönemde (halk), AK Parti Grubu olarak mecliste muhalefet görevi verdi. Bu muhalefet görevini çok dikkatli bir şekilde, İstanbul halkının menfaatlerini gözeterek yerine getireceğimizi inanıyoruz. Bu noktada değerli katkılar sunacağımıza inanıyoruz. Gece gündüz demeden gerçekten bu görevi bütün arkadaşlarımızla değerli katkılar sunarak geçirmeyi planlıyoruz. Bu noktada da meclisimize sık sık elimize gelen bilgileri paylaşacağız. Uyarılarda bulunacağız. Değerli katkılarımız olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun bu noktada bizden istediği, İstanbul halkının yararına olan tüm katkıları ortaya koyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İstanbul halkının menfaati için burada her türlü çalışmayı birlikte ortaya koyacağız."

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, 31 Mart seçimlerinde milletin, 5 yılın yerel yöneticilerini belirlediğini ve sandıkta da önemli mesajlar verdiğini söyledi.

Seçim sonuçlarının değerlendirmesinin, her siyasi parti tarafından yapılacağını dile getiren Ayhan, "MHP ve Cumhur İttifakı olarak daha çok çalışacak, milletle daha çok hemhal olacak, cesameti yaygınlaşan sorunların Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz. Bu nedenle karamsarlığa ve ümitsizliğe mahal yoktur. Mücadelemiz ve millete hizmet azmimiz, şevkle ve hız kesmeden devam edecektir." diye konuştu.

Seçim sonucunda İstanbullu hemşehrilerinin, İBB yönetiminin bilhassa denetlenmesi noktasında kendilerine görev tevdi ettiklerini anlatan Ayhan, şöyle konuştu:

"Vakit, bir an önce işe koyulma vaktidir. İstanbul'un çözüm bekleyen sayısız sorunları vardır ve İstanbullular bu sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulmasını beklemektedir."

CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, geçen dönem İmamoğlu'nun başkan olduğunu ama mecliste çoğunlukları olmadığını, bu dönemde ise İmamoğlu'nun tekrardan başkan seçildiğini ve 26 ilçe belediye başkanlığı ile meclis çoğunluğunu aldıklarını söyledi.

Sakalar, "Biz de bu sorumluluğun bilinciyle çalışacağımıza buradan CHP Grubu olarak söz veriyoruz." dedi.

Meclis başkan vekilleri belirlendi

Meclisin şekillendirilmesini sağlayacak seçim gündemiyle yapılan toplantıda, İBB birinci ve ikinci başkanvekili, divan katipleriyle encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

CHP, 1. başkan vekilliği için Nuri Aslan'ı, AK Parti ise Ahmet Bilal Kıymaz'ı aday gösterdi.

Oylama sonucu, 184 oy alan Nuri Aslan 1. başkanvekili olurken Ahmet Bilal Kıymaz 129 oy aldı.

Bunun ardından 2. başkanvekilliği için seçime geçildi. CHP'nin aday gösterdiği Gökhan Gümüşdağ 182, AK Parti'nin adayı Faruk Gökkuş 117 üyenin oyunu alabildi. Böylece İBB Meclisinin 2. başkanvekili de CHP'li oldu.

Divan katipleri seçimi için de hem CHP hem de AK Parti, 10'ar aday gösterdi. Oylamada, CHP grubunun aday gösterdiği Uğur Dağ, Ozan Özçelik, Erdinç Aktaş, Utku Akbulut, Furkan Ak, Cansel Karataş, Esin Güneş Erkonak, Özge Beğenmiş Olca, Ezgi Akgül ve Rıza Can Özdemir, Divan katibi seçildi.

Encümen üyelikleri seçiminde de CHP'li Kazım Akşahin, Seyfettin Yıldırım, Ahmet Şahin, Tuğçe Çalık Karademir ve Ali Aluç en fazla oyu aldı.

İBB'nin 26 Meclis Komisyonuna ise 5'er üye CHP'den, 3'er üye AK Parti'den seçildi.

İmamoğlu, gündemdeki diğer maddelerin 18 Nisan'da görüşülmesi yönünde karar alarak birleşime ara verdi.