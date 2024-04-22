Dilek İmamoğlu'nun tepkisi gündem oldu! Dilek İmamoğlu maç sonrası neden üzüldü, ne oldu?

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunda karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyon oldu. Karşılaşmayı takip eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Fenerbahçe'nin şampiyonluğu karşısındaki üzgün halleri kameraya yansıdı. Dilek İmamoğlu'nun tepkisi gündem oldu! Dilek İmamoğlu maç sonrası neden üzüldü, ne oldu?

DİLEK İMAMOĞLU NEDEN ÜZÜLDÜ?

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit final serisinin son maçında şampiyon Fenerbahçe Opet oldu. Maçın bitiş düdüğüyle, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun üzüntüsü kameraya yansıdı.

DİLEK İMAMOĞLU OLAYI NEDİR?

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 5. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet, rakibi Eczacıbaşı Dynavit'e set dahi vermeden galip gelerek şampiyonluğa ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da maçı izleyenler arasındaydı. Fenerbahçe Opet'in şampiyon olmasıyla birlikte, Dilek İmamoğlu'nun üzüntüsü kameralara yansıdı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu ise o anlarda alkış tuttu.