İBB Başkanı İmamoğlu, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattında işçilerle iftar yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Göztepe-Ataşehir- Ümraniye metro hattında çalışan işçilerle iftar yaptı.

Metro hattının Ataşehir'deki şantiyesinde düzenlenen iftar programında konuşan İmamoğlu, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bugün işçilerin çalışma ortamını hissetmek ve sofralarında bulunmak için burada olduklarını dile getiren İmamoğlu, "Ne mutlu bize. Çok özel bir hizmet yapıyorsunuz. İstanbul'umuza belki de tarihinin en önemli hizmetlerini sunan projelerin başında metro yapıları geliyor. Metro yapıları, teknolojisiyle, mühendisliğiyle, maliyetiyle her aşamada ayrı bir titizlik gerektiriyor. Bu manada topyekun, bütüncül yapı için emeği geçen herkesin ortaya koyduğu performans İstanbul ve İstanbul halkı için önemli." diye konuştu.

İmamoğlu, kendisinin de bu süreci önemsediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Metro konusunda muazzam bir 5 yıl geçirdik. Sizin gibi dostlarımızın emekleriyle 65 kilometre metroyu hizmete sunduk. Şimdi önümüzde sağlam bir hedef daha var. Zira, devam eden 8 metro hattımız var. 8 metro hattımızı 2025'te açmayı tasarlıyoruz ki bu konuda iddialıyız. Birisi inşallah bu hattımız olacak; Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattı. Diğeri Samandıra-Sultanbeyli bölümü olacak. O da çok önemli. Bir diğeri de inşallah Yıldız-Kabataş bölümü olacak. Bunları üst üste koyduğumuzda seneye 28 kilometre civarında bir metro hattını yine İstanbullularla buluşturuyor olacağız."

Sultanbeyli halk buluşması

İmamoğlu, daha sonra Sultanbeyli Kent Meydanı'ndaki halk buluşmasına katıldı.

Bu şehrin pırlanta gibi gençlerine borcu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Önümüzdeki 5 yıl onu ödemeye devam etmek istiyorum. Ben özellikle bu şehrin, Sultanbeyli'nin annelerine, çok güzel bir yaşam, huzurlu bir ortam, bebelerini büyütecekleri, yarına umutla bakacakları, o bebelerin bu şehirde emin ellerde olduğunu bilecekleri bir Sultanbeyli'yi var etmek istiyorum." diye konuştu.

İstanbul'a ve Sultanbeyli'ye hizmetlerini anlatan İmamoğlu, yerel seçimde oy istedi.

Buluşmada kimi katılımcılar Türk bayrağı ile CHP ve Türkiye İşçi Partisi flamaları taşıdı, bazı katılımcılar da zafer işareti yaptı.