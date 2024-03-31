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İmamoğlu: Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi memnun etmekte

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin, "Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz." dedi.

İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, bu aşamada vatandaşları, basın mensuplarını ve sandık başında görev yapanları bilgilendirme ihtiyacı hissettiklerini söyledi.

Şu an itibarıyla yüzde 40'a doğru giden bir oranda veriye sahip olduklarını ifade eden İmamoğlu, resmi olmayan ilk sonuçlara ilişkin, "Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki vatandaşımızın teveccühü, bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda. İyi verilerle şu anda verileri takip ediyoruz. Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz. Şu anda oy tasnif işlemleri devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, öncelikli olarak büyükşehir belediye başkanlığı oylarının tasnif edildiğini, ilk etapta bunları görebildiklerini ve bunun üzerinden konuşabildiklerini dile getirerek, "Ancak bizim için çok önemli, en az büyükşehir belediye başkanlığı verisi kadar önemli iki doküman daha var. Bunlardan bir tanesi ilçe belediye başkanlığı, bir diğeri de ilçe meclis üyeliği verisi. Dolayısıyla bu her iki tutanak da bizim bu seçimde elde etmek istediğimiz verilerin bütüncül sonucunu oluşturmakta." diye konuştu.

Oy kullanan vatandaşlara teşekkür eden İmamoğlu, Cumhuriyetin, demokrasinin en kıymetli simgesi, bir nevi düğünü olan böylesi bir günde oy kullanma sorumluluğunu yerine getirme konusunda hassasiyete sahip olunduğunu ifade etti.

Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliklerinden de iyi veriler geldiğini, ilerleyen zamanda daha net açıklama yapacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Gözümüz, kulağımız 33 binin üzerindeki sandığımızda bulunan sandık sorumluları, sandık görevlileri, başta partimiz adına görev yapan değerli yol arkadaşlarımız olmak üzere, her birisinin hassasiyetle görevlerini olabildiğince seri bir biçim toparlayabilmeleri. Bu konuda da özenli, gayretli ve hızlı geri dönüşlerini elbette istiyoruz. Şimdiden ifade edeyim ki sonuçların her şeyden önce şehrimize, ilçelerimize, bütün ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim."

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Kaynak: AA / Güncel

Ekrem İmamoğlu İstanbul Politika Güncel Haberler

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