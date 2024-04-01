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İstanbul İl Seçimlerinde Ekrem İmamoğlu Zaferi

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GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi olmayan verilerine göre 33 bin 228 sandıkta kullanılan oyların tamamı sayıldı. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy ile seçimi kazandı, AKP adayı Murat Kurum yüzde 39,59'da kaldı.

İstanbul'da oyların yüzde 100'ü sayıldı. İl Seçim Kurulu'ndan verilen bilgiye göre, CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy alarak seçimi kazandı. AKP adayı Murat Kurum ise yüzde 39,59 oy aldı. 3. sırada ise Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 02,61 oy oranıyla yer aldı. Zafer Partisi adayı Aziz Karamahmutoğlu yüzde 02,12 oy ile 4. sırada, DEM Partisi adayı Meral Danış Beştaş de yüzde 02,12 oyla 5. sırada yer aldı.

İTİRAZ SÜRELERİ

Sandık kurullarına itiraz, seçim sonuçlarını tespit eden tutanağın düzenlenmesine kadar yapılabiliyor. Sandık kurulu kararlarıyla tutanaklara karşı İlçe Seçim Kurullarına yapılacak itirazlar yarın saat 15.00'a kadar yapılabilecek. Perşemde saat 17.00'a kadar da itirazlara karşı karar verilecek. İlçe seçim kararlarıyla tutanaklara karşı İl Seçim Kurullarına yapılacak itirazlar ise Cuma günü saat 17.00'a kadar yapılabilecek. Bu itirazlara ilişkin alınacak kararlar Pazar günü saat 17.00'a kadar açıklanabilecek. İl seçim kurulu kararı ve il birleştirme tutanaklarına karşı itirazlar Yüksek Seçim Kurulu'na 8 Nisan-10 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek. İl seçim kurulu kararı üzerine yapılacak olağanüstü itirazlar ise 7 nisan tarihinden itibaren 14 Nisan tarihine kadar yapılabilecek.

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Kaynak: ANKA / Güncel

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