İmaj değiştiren Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı son fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

02.11.2019 18:03

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği performans ile izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştı. Ünlü oyuncu, dizinin final yapmasının ardından imajını değiştirdi. Uzun saçları ve sakallarından vazgeçen Düzyatan'ın yeni imajına sevenleri bir türlü alışamadı. Bugün Instagram hesabından yeni haliyle yeni bir fotoğraf paylaşan oyuncuya hayranlarından yine bir çok yorum geldi.

SEVENLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Engin Altan Düzyatan'ın bazı takipçileri, "Eski sakallı halini hatırlıyorum da, bu çok kötü olmuş" ve "Diriliş'teki sakallı halin daha güzeldi gerçekten" şeklinde yorumlar yaptı.

Öte yandan oyuncuya destek de geldi. Düzyatan'ın yeni haline yavaş yavaş alışan bazı hayranları da, "Nereden bakarsan bak adam karizma" ifadelerini kullandı.

İşte Engin Altan Düzyatan'ın Instagram'dan yaptığı o paylaşım: