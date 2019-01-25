İlyas Salman, Ayşen Gruda'nın Cenaze Töreninde Tabutun Başından Ayrılmadı
Usta oyuncu İlyas Salman, bugün son yolculuğuna uğurlanan meslektaşı Ayşen Gruda'nın cenaze töreninde tabutun başından ayrılmadı.
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve hastanede tedavi gören, önceki gün 74 yaşında vefat ederek tüm Türkiye'yi yasa boğan Ayşen Gruda, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Torunu Emre Gruda tabutun başında dua etti. Ayşen Gruda cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncu İlyas Salman, cenaze töreninde Gruda'nın tabutunun başından ayrılmadı.
SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Ayşen Gruda'nın Zincirlikuyu Cami'nde düzenlenen cenaze törenine Müjdat Gezen, Ali Sunal, Yılmaz Gruda ve Volkan Severcan gibi ünlü isimlerin yanı sıra hayranları da son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI
Cenaze törenine gelen bir diğer isim ise Türk sinemasının usta ismi İlyas Salman'da katıldı. Salman, bir ara Ayşen Gruda'nın tabutunun başından ayrılmadı.
BİNALİ YILDIRIM DA KATILDI
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım da cenazeye katıldı.
"SÖYLENECEK ÇOK SÖZ VAR AMA TAKATİM YOK"
Annesini anlatırken konuşmakta güçlük çeken Elvan Gruda, "Söyleyecek çok söz var ama takatim yok. Onu herkes seviyor, övüyor, kucaklıyor... Ben de aynı duyguları paylaşıyorum ama bir farkla. Ben onun bebeğiyim. bütün Türkiye'nin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Bu süreçte bizimle beraber olan acımızı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayşen Gruda'nın değerinin hepimiz farkındayız. Onun sanatçılığı, zekası, dürüstlüğü, insana olan saygısı, sanatındaki o başarısı inanılmaz... Burada bir sürü genç öğrencisi var. O insanlara o kadar çok şey kattı ki... Alkış almaları için yollarını açtı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Saygı ve sevgiyle sonsuzluğa uğurluyoruz." dedi.
"SOYADIMI TAŞIMASINDAN ÇOK MEMNUNDUM"
Cenaze törenine Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda da katıldı. Usta oyuncu duygularını şu sözlerle anlattı: "Gözümün önünde binlerce resim var. Büyük bir yetenekti. Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu. Şimdi o zirveden yolcu. toprağı bol olsun, ışık içinde yatsın. Yeneceğine inandık, zorlandı. Her şey bir yere kadardı. Tanrının istediği oluyor. En güzel şekilde yanına aldı. Soyadımı taşımasından memnundum. O adla yürüdü çünkü... Çok ilkler yaptık onunla. Kabul etmek lazım ki çok sevdiğim kızımın da annesi. Güzel Yiğit'in anneannesiydi. madem ki benim soyadımla ad yaptı. Onunla da yürüyebilir. Halk onu öyle uğurladı..."
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İlyas salman Kendiside sonunun yakında öyle olacagını bildiginden kendi haline üzülüyor , Öteki tarafa hazırlıgıda yok , Allahı inkar ediyordu , Allah onunda Tahsilatını affetsinCevap Yaz 2 14 Yayından KaldırHMM: Öteki tarafa da hazırlığı yok derken? Camide görmedin ondan mı takması yok sakalı yok onun için mi bu ima. Sen bu işlere karar veren mercii misin nesin sen. Sanırım camiye gittiğin için kendini öteki tarafa hazır zannediyorsun?1 Yayından Kaldır
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İyi bir insandın . Biz seni sevdik , inşallah Allah''ın da sevdikleri arasında olursun. . .Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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şu ilyas salmanın ne işi var acaba orda kendini kameraya göstermek için gelmiş inançsın adam bak gör ölüm varCevap Yaz 12 26 Yayından KaldırMAKSAT TORBA DOLSUN: SANA NE MİLLETİN İNANCINDAN . . . . SEN DEMESEN ADAM UYUYOR ZANNEDECEKTİ DEĞİL Mİ? ASIL SEN (BOŞ) MUŞSUN YA3 1 Yayından Kaldır