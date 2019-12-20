İlkokul 3'üncü sınıf öğretmeni, taciz iddiasıyla tutuklandı
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İlkokul 3'üncü sınıf öğretmeni, taciz iddiasıyla tutuklandı

Bolu'da öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ilkokul öğretmeni hakkında öğrencilerden ikisinin durumu ailelerine anlatması üzerine soruşturma başlatıldı. Öğretmen ders anlattığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

20.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:26

Bolu'nun 'de bulunan bir ilkokulda 3'üncü sınıfın öğretmenliğini yapan Hidayet A., iddiaya göre, bazı kız ve erkek öğrencilerine cinsel tacizde bulundu. Öğrencilerden 2'si, durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine aileler, Gerede Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, suç duyurusunda bulundu.

DERSTE GÖZALTINA ALINDI, MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Yapılan soruşturma sonucu Hidayet A., pazartesi günü, okulda derste olduğu sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Hidayet A., salı günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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: İlkokul 3'üncü sınıf öğretmeni, taciz iddiasıyla tutuklandı
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