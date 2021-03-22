İlker İnanoğlu: Sınıf arkadaşlarım Keanu Reeves, Kate Hudson, Nicole Kidman gibi yıldızlardı

USTA sanatçı Hülya Koçyiğit'in TRT 2'de yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programının 100'üncü bölüm konuğu, oyuncu İlker İnanoğlu oldu. 'Yumurcak' karakteriyle küçük yaşta şöhreti yakalayan İnanoğlu, babası yapımcı Türker İnanoğlu ve annesi oyuncu Filiz Akın'ın evde senaryo çalışmaları yaparken masa altından onları dinlediğini söyledi: "Türkan Şoray, Fatma Girik, siz, o zamanın ünlüleriyle büyüdüm. Her çocuğun böyle bir hayatı var zannediyordum. Çok yaramazlık yapardım."

Uzun yıllar Amerika'da yaşayan ünlü oyuncu, sınıf arkadaşlarının Hollywood ünlüleri olduğunu söyledi: "Çok şanslıydım sınıfımda, Keanu Reeves, Kate Hudson, Nicole Kidman vardı. Kate ve Oliver Hudson'ın annesi Amerika'nın en büyük yıldızlarından Goldie Hawn'dır. Bütün günlerim onların evinde geçiyordu. Bu, parayla pulla satın alamayacağınız bir hayat."

'Arka Sokalar' ekibi olarak kardeş gibiyiz

İlker İnanoğlu, küçük yaşta yurtdışında yatılı okula gönderildiğinden bahsetti: "Babam ve annem ayrılmıştı. Telefonda biriyle konuşmak bir hafta sürüyordu. Benim için çok acı bir dönemdi."

Kanal D'nin sevilen dizisi "Arka Sokaklar"da rol alan oyuncu, "Birbirimizi göz ucuyla anlıyoruz. Ekip olarak kardeş gibiyiz" dedi.

Kaynak: Hürriyet