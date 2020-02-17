: İlker Başbuğ kanadından darbe söylentilerine sert tepki

17.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:26

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatları son dönemde müvekkillerini hedef alan hayali darbe söylentileri üzerine bir açıklama yaptı.

Avukat İlkay Sezer ve Avukat Hilal Demirelli yaptıkları açıklamada müvekkillerinin adının karıştığı darbe senaryoları için şu ifadeleri kullandı:

Bugünlerde müvekkilimizin de adının karıştırıldığı hayali senaryolar, FETÖ'nün geçmişte ürettiği komploları ve bu komplolara zemin hazırlamak için yapılan kamuoyu oluşturma süreçlerini hatırlatmaktadır.

"BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMALARI İLK DEĞİL"

Avukatlar; 28 Ocak 2020 tarihinde Haber Global'de, Başbuğ'un yaptığı 2009 yılındaki yasal düzenlemelere ilişkin açıklamaların ilk olmadığını, Başbuğ'un bu açıklamaları daha önce de defalarca yaptığını hatırlattı. Avukatlar, Başbuğ'un iç siyasi tartışmaların parçası olmadığını ifade ederken, müvekkillerinin adını hayali komplolara karıştıranlara karşı yasal haklarının saklı olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Katıldığı bir canlı yayında FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili olarak "26 Haziran 2009'da askeri şahısların, askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getiriliyor. Bunu kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili, bu araştırılsın" ifadelerini kullanan İlker Başbuğ, hükümet kanadından sert tepki görmüştü. Bu tepkilerin akabinde çıkan tartışmalarda Başbuğ'un sözlerini çeşitli darbe senaryoları ile yorumlayan yazılar çıkmıştı.

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