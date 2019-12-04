: İlkay Akkaya 4 yıldır telefonla taciz edildiği duyurdu: Tehdit ediliyorum, önlem alınsın

04.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:59

Sanatçı İlkay Akkaya, tehdit edildiğini açıkladı. Kendisini tehdit eden kişinin Adana konserinde görevlilere saldırması nedeniyle olayın polise iletildiğini belirten Akkaya, dosyadaki tanıkların da tehdit edildiğini aktardı.

Twitter hesabından açıklama yapan İlkay Akkaya, bir kişi tarafından 4 yıl boyunca telefonla taciz edildiğini belirtti.

"BAŞKA YOL KALMADIĞI İÇİN YAZIYORUM"

Akkaya, Adalet Bakanlığı'nın Twitter hesabını da eklediğini paylaşımında "Başka bir yol kalmadığı için yazıyorum. 4 yıldan beri beni telefonla sürekli arayan bir insan var. Ciddi psikolojik sorunları olan bir kadın bu. 4 yıl telefonla süren tacizlere, bir Adana konserinde olay çıkarmaya kadar vardı. Tedavi olmasını sağlayabilmek için ailesine ulaşmaya çalıştım ancak aile de hiçbir şey yapmıyor. Erzurum'dan Adana konserinde gelip konser görevlilerine saldırınca olay polise yansıdı. Ben şikayetçi olmadım, tedavi edilmesini talep ettim" ifadelerine yer verdi.

"ÖNLEM ALINMASINI TALEP EDİYORUM"

Dosyanın uzlaştırma avukatına gönderildiğini aktaran Akkaya, şöyle devam etti:

"Dosya uzlaştırma avukatına gitmiş. Şimdi dosyadaki tanıkların hepsini arayıp taciz ediyor ve adreslerimizi bildiğini söyleyerek tehdit ediyor. Ağabeyinin hakim olduğunu ve elinin her yere uzanacağını söylemiş tanıklardan birine. Kendisini öldüreceğini ve 500 kişi olan kendi ailesinin de beni öldüreceğini söyledi az önce tanığa. Bu kişinin kendisine ya da başka birine zarar vermeden, önlem alınmasını talep ediyorum. Kişisel bilgilerimizin, beni tehdit eden birinin eline geçmesini de protesto ediyorum".

İLKAY AKKAYA KİMDİR?

İlkay Akkaya, 26 Mayıs 1964 yılında İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Profesyonel müzik çalışmalarına Grup Yorum'a katılarak başladı. Bir süre İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na devam etti. Ayrıca özel şan dersleri aldı. Grup Yorum'la birlikte Berivan-Haziranda Ölmek Zor ve Türkülerle albümlerinde çalıştı. 1989'da Tuncay Akdoğan'la birlikte Grup Yorum'dan ayrıldı.

10 Ocak 1990'da Tuncay Akdoğan ve İsmail İlknur'la birlikte Grup Kızılırmak'ı kurdu. Grup Kızılırmak'la birlikte şu ana kadar on üç albüm çıkardı. Türkiye içi ve dışında konserlere çıktı. Çeşitli gazete ve dergilerde haftalık yazıları yayınlandı.

Grup Kızılırmak'la çalışmalarını sürdürürken bir yandan da solo çalışmalar yaptı. 1990-1992 yılları arasında Ankara Birlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen Pir Sultan Abdal oyununun müziklerini yapan Grup Kızılırmak'ın bu oyuna diğer katkısı, Tuncay Akdoğan'ın (anlatıcı-ozan) ve İlkay Akkaya'nın (Pir Sultan Abdal'ın eşi Ballıhan) oyuncu olarak da sahnede yer almasıydı.

1991 yılında Tarık Akan ve Füsun Demirel'in oynadığı Bir Küçük Bulut filminin müziğini yaptı. Grup Kızılırmak'la birlikte başka birçok oyun müziği yapan Akkaya, 2003'te Zafer Diper'in sahnelediği Talan adlı oyunda da rol aldı. Mayıs 2005'te Nazım Hikmet'in Şeyh Bedreddin Destanı adlı şiiri oyunlaştırılmış şekilde sahnelendi. Bu oyunun müziklerini de Grup Kızılırmak yaptı. Oyun Küba'da da sahnelendi; ayrıca İlkay Akkaya ve Kızılırmak Küba Kültür Bakanlığı davetlisi olarak Havana şehrinde konser verdi.

Birçok müzisyenin ve grubun albümlerine konuk sanatçı olarak destek verdi. İlk solo albümü olan Kül'ü 1998'de yayınladı. 1999'da Salkım Söğüt adlı ortak bir çalışmada yer aldı. Daha sonra 2001'de Unutma adlı ikinci solo albümü yayınlandı. Üçüncü solo albümü olan Yine 2003 yılında yayınlandı. Aralık 2005'te piyasaya sürülen solo albümü olan Yalnız ile bir müddet albüm çalışmalarına ara verdi. 2010 yılında Gelmedin Diye albümüyle dönüş yaptı.

Diskografi

Kül - 1998

Unutma - 2001

Yine - 2003

Yalnız - 2005

Gelmedin Diye - 2010

Umut -2013

Hayat -2015

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