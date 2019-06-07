İlk yerli Harry Potter hayran filmi "James Potter ve Kayıp Asa" büyük beğeni topladı

İlk yerli Harry Potter hayran filmi "James Potter ve Kayıp Asa" büyük beğeni topladı

İlk yerli Harry Potter hayran filmi "James Potter ve Kayıp Asa filmi YouTube üzerinden seyircilerle paylaşıldı. Film, düşük bütçesiyle dikkat çekti.

500 dolarlık mütevazı bütçesi ve sadece yeşil perde kullanılarak çekilen film başarısıyla adından söz ettirdi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Vulture Works Productions'ın tamamen amatör imkânlarla hazırladığı "James Potter ve Kayıp Asa" filmi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

FİLMİN KONUSU

Mürver Asa, Harry Potter tarafından kırılarak atılır. Asa kendini tamir eder. Karanlık Lord'a hala hizmet eden yandaşlar Voldemort'u geri getirmek için asanın peşine düşerler. İkinci yılına başlayacak olan James'i büyük bir macera bekliyordur. Merlin, James ile iletişime geçerek onu kötü şeyler olacağına dair haberlendirir. Ve Mürver asayı ölüm yiyenlerden önce bulmak için James ve en iyi arkadaşı Charlie kolları sıvarlar.

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YORUMLAR (1)

  • SAPIKÇA BİR SERİ:
    Nesilleri ve gençleri nasıl bir tuzağa yönlendirdiklerini hangi bakanlık görecek. Nesiller kaybolunca mı?. . .
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