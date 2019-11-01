İki oğluyla birlikte dört kişiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Öldürme niyeti taşıdığım 7 kişi daha vardı

01.11.2019 12:04

İstanbul'da 8 ay önce cezaevinden tahliye olduktan sonra iki oğlunu, kardeşini, bacanağının oğlunu öldüren ve bacanağını da yaraladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şinasi Gürkan (54) ilk kez hakim karşısına çıktı. İddianamede 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Gürkan, olay günü bilinçli olarak cinayetleri işlediğini belirterek, "Benim öldürme niyeti taşıdığım 7 kişi daha vardı. Onları da öldürecektim ama polisler etrafımı sarmıştı, gidemedim. Hepsini öldürüp en sonunda da kafama sıkacaktım. Cezaevinde bu şekilde yatmak istemiyordum" dedi.

"CİNAYETLERİ BİLİNÇLİ OLARAK İŞLEDİM"

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şinasi Gürkan ve taraf avukatları katıldı. "Ben olay günü bilinçli olarak bu cinayetleri işledim" diyerek savunmasına başlayan Şinasi Gürkan, cinayetleri neden işlediğini ayrıntılı anlattı. 2004 yılında kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığı halde 2 kardeşinin ölümünden dolayı yargılandığını ve ceza aldığını söyleyen sanık Gürkan, 14 yıl yattığını ve ardından açık cezaevine geçtiğini söyledi. Eşinin cezaevine girdikten sonra başka bir erkekle yaşamaya başladığını öğrendiğini belirten sanık Gürkan, "Bacanağım Alihan Tiz, eşimi bir başka kişi ile imam nikahıyla evlendirmiş. Evin adresini istedim vermediler. Oğlum Göksel bana 'Baba, annem başkasıyla yaşıyor, o yüzden seni eve alamıyoruz' dedi. Şok oldum. Bana 'Üzülürüm' diye söylememişler. İznimi otelde geçirdim. Cezaevine geri döndüm. Bir daha ki izne çıkarken çocuklarımı, kardeşlerimi, Alihan Tiz'i bana bu ihaneti yapan kişileri öldürmeye karar verdim. Daha sonra baktım ki öldürmeyle bitiremem kararımı değiştirdim. Öldürmekten vazgeçtim" dedi.

"BUNALIMA GİRDİM"

Şinasi Gürkan, "Tahliye olmama 20 gün vardı. Kızım cezaevi idaresini aramış, acilen benim onları aramamı söylemiş. Kızımı telefonundan aradım. Bana 'Baba annemi beraber yaşadığı adam öldürdü' dedi. Ben de 'Yapabileceğim bir şey yok' dedim. Kızım ağladı. 'Yalnızız ne olursun gel' dedi. Tahliye olup çıktım. Göksel ile Gökmen'i yanıma alıp kiralık ev tuttum. Bir tane araba alıp korsan taksicilik yaptım. Gökmen'i özel liseye kaydettirdim. Çocuklarımla yaşamaya başladım. Ancak baktım ki gece sabaha kadar eve gelmiyorlar. 2 günde bir çocukları karakoldan alıyordum. İçimde evlat sevgisi vardı. Çocukları uyarmaya başladım. 17 ay boyunca çocuklarımı suç batağından çıkarmaya çalıştım. Bazen 10 gün çocuklarıma ulaşamadığım oluyordu. Arıyordum meşgule atıyorlardı. En son bunalıma girdim" ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİ ÖLDÜRÜP EN SONUNDA KAFAMA SIKACAKTIM"

Gürkan olay günü çocuklarının akşam eve geldiğini belirterek savunmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarıma 'Size sahip çıkmaya çalışıyorum niye bana bunları yapıyorsunuz' diye sordum. Oğlum Göksel 'Seni istemiyoruz, çekemiyoruz' dedi. Oğlum Gökmen'e 'Abin uyuşturucu mu içmiş şuna bir şey söylesene' dedim. Gökmen bana 'Biz seni istemiyoruz, çık git bu evden anlamıyor musun?' dedi. Bunun üzerine kendimi kaybettim. İki oğlumu da öldürdüm. Çağırdığım taksi ile kardeşim Mühendis'in evine gittim. Mühendis'e 'Ben 15 yıl cezaevinde yattım. Hiç Allah'tan korkmadın mı, hiç vicdanın sızlamadı mı?' diye sordum. Gözümün içine baktı bir şey demedi. Ben de silahımı çıkartıp vurdum. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Aynı taksiye tekrar binip Alihan Tiz'in evine gittim. Onu aşağıya çağırdım. Yürüdük. Alihan bana 'Gel arabaya binelim' dedi. Arabasına geçtim. Baktım oğlu Erdal da geldi. Erdal'a 'Oğlum sen gelme babanla işimiz var' dedim. 'Yok ben de geleceğim' dedi. Arabaya bindik 200 metre kadar gittik. Alihan'a 'Eşimi ve çocuklarımı sana emanet etmiştim. Sen bu emanete ihanet ettin. Niye eşimi başkasıyla evlendirdin' dedim. Alihan 'Benim Nadime'nin başkasıyla evlendiğinden bir sene sonra haberim oldu' dedi. 'Yalan söylüyorsun, zaten bu adam senin ortağınmış, nasıl haberin olmaz' dedim. Arabanın içinde Alihan'a sıktım. Aslında oğlu Erdal'ı öldürmek istememiştim. Ben Ali'ye sıkınca Erdal üzerime atladı. Üzerime atlayınca ona da sıktım. Benim öldürme niyeti taşıdığım 7 kişi daha vardı. Onları da öldürecektim ama polisler etrafımı sarmıştı gidemedim. Hepsini öldürüp en sonunda da kafama sıkacaktım. Cezaevinde bu şekilde yatmak istemiyordum."

"SİLAHI CENGİZ GETİRDİ"

Şinasi Gürkan, "Kardeşim Cengiz Gürkan'a cinayetleri anlatmıştım. Ondan silah istemiştim. Dedim ki 'mühendisin bana iftira attığını, Alihan Tiz'in eşimi başkasıyla imam nikahıyla evlendirdiğini biliyorsun. Şahitsin. Ben buna rağmen her şeye göz yumdum. Çocuklarıma sahip çıkmaya çalıştım. Bana bir silah lazım' dedim. Cengiz bana 'Çocukları değil, onlar gençler ama bir şey yapacaksan Alihan Tiz ile Mühendis Gürkan'ı öldür. Senin hayatını karartan onlar' dedi. Ben de çocuklarımı da öldüreceğimi söyledim. O da 'Hayır o zaman ben sana silah vermiyorum' dedi. Bunu üzerine ben Cengiz'e çocukları öldürmeyeceğime dair söz verdim. 2 gün sonra Cengiz bana bir silah getirdi" dedi.

TANIK KARDEŞ: FIRSAT BULSAYDI BENİ DE VURACAKTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi Cengiz Gürkan ağabeyi Şinasi Gürkan'ın cezaevinden çıktıktan sonra çıldırmış vaziyette olduğunu fırsat bulsaydı kendisini de vuracağını belirterek, "İçeriden hala daha sanık haber gönderiyor bizi vurdurtacakmış. Ben nasıl kendisine silah vermişim. Zaten Şinasi ile küsüm ve konuşmuyorum. Benim hakkımda iftiralarda bulunmuş kendi öz çocuklarını da vurmuştur. 2004 yılında Şinasi cezaevine girdiğinde ben de cezaevindeydim. 'Ben dışarı çıktığımda yapacağımı biliyorum' diyordu. Aramız açılınca beni ayrı koğuşa aldılar. Dışarı çıktıktan sonra Şinasi'nin çocuklarını, mühendisi ve Alihan'ı vurup öldüreceğini duymadım. Duysaydım tedbir aldırırdım" dedi. Duruşma tanık ve şikayetçilerin dinlenmesi için ertelendi.

4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Mart 2019 tarihinde cinayetler Başakşehir, Esenyurt ve Avcılar'da meydana geldi. Şinasi Gürkan oğulları Gökmen Gürkan (16) ve Göksel Gürkan (22) ile kardeşi Mühendis Gürkan (44 )ve bacanağının oğlu Erdal Tiz'i (33) öldürdü, Alihan Tiz (55) ise ağır yaraladı. Savcılık hazırladığı iddianamede, Şinasi Gürkan'ın "Tasarlayarak öldürme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 16 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını isteniyor.

Kaynak: DHA