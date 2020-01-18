8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü
Iğdır'da 2015 yılında terör örgütü PKK'nın döşediği bombanın patlaması sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Derindere'nin kızı, karnesini alır almaz babasının mezarına koştu.
Iğdır'da terör örgütü PKK'nın döşediği bombanın patlaması sonucu 5 yıl önce şehit olan polis memuru İbrahim Derindere'nin kızı Hafsa Derindere, ilk karnesini alır almaz babasının mezarına götürdü.
Iğdır'da, Dilucu Sınır Kapısı'nda 8 Eylül 2015'te görevli polis memurlarını götüren servis minibüsü ile koruma görevi yapan otomobilin geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin yola önceden döşedikleri bombayı patlatması sonucu polis memuru İbrahim Derindere 13 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Derindere, 9 Eylül 2015 tarihinde Adana'da düzenlenen törenle Buruk Mezarlığındaki polis şehitliğine defnedildi.
BABASI ŞEHİT OLDUĞUNDA 2 YAŞINDAYDI
Şehit polis memuru geride kızı Hafsa Derindere (8) ve gözü yaşlı eşi Şeyma Nur Derindere'yi bıraktı. Hafsa Derindere babası şehit olduğunda 2 yaşında olduğu için onu hiç hatırlayamadı.
KARNESİNİ BABASINA GÖTÜRDÜ
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından bu yıl okula götürülen ve birinci sınıfa başlayan Derindere'nin karnesini velisi olarak dün Aktaş aldı. Derindere karnesini aldıktan sonra annesi ile birlikte Buruk Mezarlığındaki Polis Şehitliğine giderek babasının mezarına koştu. Küçük Hafsa mezar başına gelip önce dua edip daha sonra karnesini babasını gösterdi.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Konuşmakta güçlük çeken anne Derindere, buruk bir sevinç yaşadıklarını kelimelerin artık yetersiz kaldığını söyleyerek duygulu anlar yaşadı. Anne ve kızı daha sonra mezarlıktan ayrıldı.
Haber Videosu: İlk karnesini şehit babasına götürdü
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bu kahpe pkk destek verenleri oy verenleri helak et ya RABBİ. bende ağlıyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Rabbimiz rahmet eylesin ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah. tüm aziz kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. VATAN BÖLÜNMEZ, ŞEHİTLER ÖLMEZ, . BAYRAK İNMEZ, EZANLAR DİNMEZ, ASLA NET. . . . . . . . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şehit ölmez kelimesiyle bu halki daha ne kadar kandiracaksiniz. Allah Aşkina hangi Devlete kime karşi savaşiyoruz. Bizler gariban çocuklari neyin uğruna kimin için savaşiyoruz. O bizi yöneten kişilerin birde zenginin malini korumak için ölüyoruz. Ölenleri rahmetle aniyorum.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Zalimler için yaşasın cehennem.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH ALLAHIM AİLESİNE SABIRLAR VERSİNCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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bizim vatan evlatları yetim kalırken mültecilere kardeşim diyenler midemi bulandırıyorCevap Yaz 23 3 Yayından Kaldır
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Şehit oldu diye herkesi kaldırın birazcık para verin. Keşke bu ülkede doğmasaydim. Yazık bu ölen polislere askerlere veya terör uğruna ölen herkese..kardesim öyle iğrenç bir coğrafyada kurulmuş bizim ülkemiz şans yok bizde. Başka bir bölgede olsaydık keşke ülke olarak. Etrafımız pislik dolu..müsluman ülkelerden uzak olsaydık bunlar olmazdı. Müslüman olarak söylediğim kelimeleri üzülerek yazıyorum.Cevap Yaz 14 7 Yayından Kaldır
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İtin kavgası et yiğidin kavgası devlet içindir. İt kemikle avunur yiğit vatanını savunur. Sen git plajı bol eğlencesi bol yerlerde takıl biz vatanımızdan memnunuz biz senin yerinede savunuruz2 Yayından Kaldır
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Çocukların üzülmesine dayanamıyorum :(Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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Biz bu ülkede ırkı dini ne olursa olsun kanını terini döken herkes le ortak vatanda yaşamaya devam edeceğiz. Ama misafir gelenlere kimlik verilmesi bize acı veriyor.Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır