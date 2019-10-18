İlk defa pizza gören Iğdırlı çocuğun sorusu duygulandırdı
Öğretmenleri Mehmet Özcan'ın pizza ısmarladığı öğrencilerden birinin "Öğretmenim bu nasıl yeniyor?" şeklindeki sorusu herkesi duygulandırdı.
18.10.2019 09:42
Iğdır'da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Mehmet Özcan, öğrencilerine pizza ısmarladı.
MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU
Hayatlarında ilk pizza gören çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, öğrencilerden birinden masum bir soru geldi.
SORUSUYLA DUYGULANDIRDI
"Öğretmenim bu nasıl yeniyor?" diye öğretmenine soran öğrenci, masumluğu ile gönülleri kazandı.