İlk bölüm heyecanı
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İlk bölüm heyecanı

İlk bölüm heyecanı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Dizi ekibi ilk bölümü Polonezköy'deki bir mekanda birlikte izledi.

Dizi ekibi ilk bölümü Polonezköy'deki bir mekanda birlikte izledi. Gösterime Kanal D yöneticileri ve ARC Film ekibi de katıldı. Komedi ve romantizmi bir arada sunan "Baht Oyunu"nun ilk bölümü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gösterimin ardından ekip ve oyuncular birbirlerini tebrik ederek kutladı.

AŞKIN PEŞİNDE

Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen'in başrolde olduğu dizi, ilk aşkıyla kavuşamadığı takdirde ebedi mutluluğu elinden kaçıracağına inanan Ada'nın eğlenceli hikayesini anlatıyor.

Kaynak: Hürriyet

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