İlçedeki tarım arazilerindeki yolların düzeltilmesini istişare ettiler
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İlçedeki tarım arazilerindeki yolların düzeltilmesini istişare ettiler

İlçedeki tarım arazilerindeki yolların düzeltilmesini istişare ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal ve Çiftçi Malları Koruma Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın, ziyaret ettikleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile ilçedeki tarım arazilerindeki yolların düzeltilmesi ile ilgili istişarelerde bulundular.

Eskişehir İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal ve Çiftçi Malları Koruma Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın, ziyaret ettikleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile ilçedeki tarım arazilerindeki yolların düzeltilmesi ile ilgili istişarelerde bulundular.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal ve Çiftçi Malları Koruma Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile ilçedeki tarım arazilerindeki yolların düzeltilmesi ile ilgili istişarelerde bulundular.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ziyaretlerinden dolayı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal ve Çiftçi Malları Koruma Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İlçedeki tarım arazilerindeki yolların düzeltilmesini istişare ettiler - Haberler
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