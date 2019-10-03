İlber Ortaylı: Türk isminin devlet adı olması İstiklal Savaşı ile başladı

03.10.2019 00:16

Tokat Belediyesince düzenlenen 3. Kitap Günleri kapsamında kente gelen Prof. Dr. Ortaylı, 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Milli Mücadelenin 100'üncü Yılı konulu söyleşiye katıldı.

"İSTİKLAL SAVAŞI İLE BAŞLADI"

Ortaylı, "Türk" isminin devlet adı olmasının İstiklal Savaşı ile başladığını belirterek, "Bu çok önemli. Yani o dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ayrı bir devlet olduğunu düşünmüyor. Düşünse de ilan etmiyor. İstanbul'daki hükümetin esir, devlet merkezinin işgal altında olduğunu, dolayısıyla milletin hukuku için başka bir yerde teşkilatlanmak gerektiğini ileri sürüyor" diye konuştu.

Milli Mücadele döneminde yaşananlarla ilgili tarihi süreci anlatan Ortaylı, Cumhuriyet'in kurulmasından hemen sonra tarih, coğrafya ve dil araştırmalarının başlatıldığını vurguladı.

"BUNLARI YAPMAZSAK MANEVİ VARLIĞIMIZI SAVUNMAMIZ MÜMKÜN OLMAYACAKTIR"

Türkiye tarihinin yaygın ve büyük bir tarih olduğunu belirten Ortaylı, "Biz onu bilmiyoruz. Bilmediğiniz şey, yanında akan suyu seyreden öküzden beter bir şeydir. O bile hiç değilse suyu gider içer. Kullanamadığın elektrik akımı gibi bir şeydir. Onu halletmek için Türkiye teşkilatlandı. Bu ülkede arkeolog, astrolog, Selçuklu tarihi uzmanı yetişti. Bunlar yoktu, yabancılar bunu istismar ediyordu. Yani bütün üniversitelerin tarih denen dalı ya kurmaması gerekir ya da kurduğu zaman ciddi kurması gerekir. Bu çok açık bir şeydir. Bunları yapmadığımız takdirde manevi varlığımızı savunmamız mümkün olmayacaktır." ifadelerini kullandı.