İlber Ortaylı'dan Kraliyet Ayrılığı Yorumu: Meghan Kraliyet Geliriyle Tatmin Olmuyordur

12.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:53

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Britanya'da Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden ayrılarak kendi işlerini yapma kararını değerlendirdi. Ortaylı nedeni tartılışan uzaklaşma kararı için "Meghan'ın kraliyet geliriyle tatmin olduğunu sanmıyorum, çünkü meşhur bir yıldızken daha çok kazanıyordu" dedi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in programına konuk olan Ortaylı, Britanya'da kraliyet ailesinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Kraliçe Elizabeth'in yıllardır aile içinde ve toplumda yaşanan krizleri toplarlamada başarılı olduğunu söyleyen Ortaylı, kraliyet ailesinin zengin olduğuna ve pek çok kamu hizmeti yaptığına dikkati çekti.

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Sussex Dükü Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan'ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilip kendi gelirlerini elde etme kararını değerlendiren Ortaylı şunları söyledi: "Meghan'ın bu gelirle tatmin olduğunu sanmıyorum. Çünkü daha çok kazanıyordu. Meşhur bir star yani. Şimdi onları yapamayacak. Hanedanın üyesi olarak Sussex Düşesi olarak bu gibi işleri yapamayacak. Reklama çıkamayacak. Onlar onun hesabını yapmıştır. Bu hayat değil. E kocanın da taht sırası 6."

Kaynak: Diğer