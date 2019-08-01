İlaç tankerinde çıplak cansız bedeni bulunan çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı!
Bursa'da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki çocuğun ilaç tankerinin içerisinde cesedine ulaşıldı. Yunus Emre'nin mahallede bisiklet sürerken görüntüleri olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.
NE OLDU?
Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahalallesinde tarlada çalışan Akyol ailesi iş bitimi 9 yaşındaki çocuklarını evde bırakıp yakınlarına misafirliğe gitti. Aile eve döndüğünde Yunus Emre Akyol'u bulamadı. Mahalle ve ikametin çevresinde yapılan aramalarda da Yunus Emre bulunamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde Yunus Emre'nin arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürdüğünü ve sürdüğü bisikleti evine bıraktıktan sonra görülmediğini tespit edildi. Olayın arama kurtarma ekiplerine bildirilmesi üzerine alarma geçildi. Yunus Emre'yi bulmak için jandarma, arama kurtarma ekipleri ve mahalleli arama çalışması başlattı.
Küçük çocuk evinin etrafındaki bahçelerde ve su kanallarında 6 saat boyunca aranırken bir netice elde edilemedi. Yunus Emre'nin cansız bedeni evinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde komşuları tarafından bulundu. Yunus Emre'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından evin etrafında toplanan yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yunus Emre'nin bulunduğu ilaçlama tankerinde ve olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, küçük çocuğun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
BİSİKLET SÜRDÜĞÜ SON ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Ailesiyle birlikte tarladan geldikten sonra bir daha haber alınamayan ve arama kurtarma ekiplerinin 6 saatlik arama çalışmalarının ardından evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan Minik Yunus Emre'nin arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürdüğü son anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Saat 18.00 sularında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde arkadaşlarıyla bir süre sokak üzerinde duran Yunus Emre'nin daha sonra onlarla bisiklet sürdüğü görüldü. Bu görüntülerin detaylı incelemesinin olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacağı öğrenildi.
Olay yerinden görüntüler;
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eyer askerin baktigi ilaclama tankise elindeki filitresi cocuk nasil oluyorda filitresi olan bir tankin icine gece biliyor bence bu olay da garip bir seyler var eyer filitre yirtilmamis ise cocuk filitreyin icine duser tankin icine nasil olur da duser boyle tanklara kilit yapsinlarya cocuklarin ne yapacagi beli olmuyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yav arkadaş, çocuk kaçırılma, çocuk tacizi, çocuk cinayeti olmayan gün yok, nasıl 9 yaşındaki çocuğu bırakıp misafirliğe gidiyorsunuz hala? İnsan bu zamanda evladını gözünün önünden 1 dakika bile ayırmamalı. Şuursuz , vurdumduymaz ol sonra ''evladım''diye feryat figan et. Yapmayın yahu yapmayın yazık bu sabilere. Allah çocuk kıymeti bileceklere versin çocuğu.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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hükümet yetkilileri bi kereden bişe olmaz derse , ya da 3 gün göz boyamak için tutup 4. gün herkes susunca salarlarsa ; bu ülkede daha çoooook adam kaçırma da olur , kadın cinayeti de tecavüzleri de. Bizim zihniyet değiştirmemiz lazım özellikle adamlar bizi zevkle becerirken şikayet edip yine de onlara yani baştakilere yani rte ve hükümetine destek veriyorsan zaten yaşanılan her şey müstehaktır. . . . . .Yayından Kaldır
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AİLE 9 YASINDAKI COCUGU TEK BIRAKIP MISAFIRLIGEMI GIDIYOR. ALLAHIM SEN BIZLERI ISLAAH ET. !Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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Eskiden bizi de bırakıp giderlerdi sokakta akşama kadar oynardık. Şimdi çocuklar sokakta oyun oynayınca bırak dövmeyi ateş ediyorlar. Biz ne ara böyle bir millet olduk 23 yaşındayım akşamları gezmeye ben bile korkuyorum. Başkentte yaşıyorum burası bile sürüce gezen kekolardan, çingenelerden, suriyelilerden geçilmez oldu, bir an önce bu işe bir el atılmalı!9 Yayından Kaldır