İkizler Projesi Filmi

Yaşlanan bir kiralık katil artık bu işlerden kurtulmak ister. Bunun için uğraşırken kendini bir savaşın içinde bulur. Savaştığı kişi ise kendisinin 25 yaş daha genç ve en dinç halindeki klonudur.



Filmin yönetmenliğini, daha önce 'Pi'nin Yaşamı' ve 'Kaplan ve Ejderha'yı yöneten Ang Lee üstleniyor.



Yönetmen: Ang Lee

Senaryo: David Benioff, Darren Lemke

Oyuncular: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Douglas Hodge, Ralph Brown, Linda Emond, Theodora Miranne, Andrea Sooch, Ilia Volok, Tim Connolly, Kenny Sheard, David Shae, Shiquita James, Justin James Boykin, Björn Freiberg, Christopher T. Elliott, Chris Goad, Alexandra Szucs, Ilona McCrea, Tony Scott, Jordan Sherley, Jeff J.J. Authors , Daniel Salyers, Hannah Pniewski, William Caraballo, Badonics Titusz, Adrian Valle Torres, Daniel Annone, Thanh-Huy Phan

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Gemini Man

Yapımcı Firma: Fosun Group Forever Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Çin, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 04.10.2019

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Kaynak: InterSinema.com