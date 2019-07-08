İkizler Projesi Filmi
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Yaşlanan bir kiralık katil artık bu işlerden kurtulmak ister. Bunun için uğraşırken kendini bir savaşın içinde bulur. Savaştığı kişi ise kendisinin 25 yaş daha genç ve en dinç halindeki klonudur.
Filmin yönetmenliğini, daha önce 'Pi'nin Yaşamı' ve 'Kaplan ve Ejderha'yı yöneten Ang Lee üstleniyor.
Yönetmen: Ang Lee
Senaryo: David Benioff, Darren Lemke
Oyuncular: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Douglas Hodge, Ralph Brown, Linda Emond, Theodora Miranne, Andrea Sooch, Ilia Volok, Tim Connolly, Kenny Sheard, David Shae, Shiquita James, Justin James Boykin, Björn Freiberg, Christopher T. Elliott, Chris Goad, Alexandra Szucs, Ilona McCrea, Tony Scott, Jordan Sherley, Jeff J.J. Authors , Daniel Salyers, Hannah Pniewski, William Caraballo, Badonics Titusz, Adrian Valle Torres, Daniel Annone, Thanh-Huy Phan
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Gemini Man
Yapımcı Firma: Fosun Group Forever Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Çin, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 04.10.2019
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