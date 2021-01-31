İki yıldır aranan cinayet şüphelisi yakaladı
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İki yıldır aranan cinayet şüphelisi yakaladı

31.01.2021 15:52 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:55
İki yıldır aranan cinayet şüphelisi yakaladı

IĞDIR'da, iki yıl önce aileler arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 'kasten adam öldürme' suçundan aranan M.Ş (34), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla bu sabah yakalandı.

IĞDIR'da, iki yıl önce aileler arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 'kasten adam öldürme' suçundan aranan M.Ş (34), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla bu sabah yakalandı.

Olay, 6 Mart 2019'da merkez Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Aileler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada A.A. bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından 'kasten adam öldürme' suçundan şüpheli olarak aranan M.Ş., 2 yıl boyunca sürekli yer değiştirerek izini kaybettirdi. Firari M.Ş.'nin bugün sabah saatlerinde gelen bir ihbarla merkeze bağlı Özdemir köyünde olduğunu tespit eden  Iğdır Jandama Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi harekete geçti. Belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.Ş.'yi kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan M.Ş'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ

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