İki kardeşe kurşun yağdıran, birini öldüren zanlıdan şoke eden sözler: Herkes kendine dikkat edecek

28.09.2019 15:14

İlk olay Gültepe Mahallesi'nde geçen Temmuz ayında meydana geldi. Taksicilik yapan Akın Alakuş (50), bir kişi tarafından tabanca ile sırtından 5 kurşunla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

İkinci olay ise bir ay sonra Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi.Akın Alakuş'un kardeşi Tarık Alakuş (45) Dernek Sokak üzerinde evine doğru giderken araç içinden açılan ateşte ağır yaralandı. Tarık Alakuş Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÜVEY KARDEŞLERDEN BİRİ GECE KULÜBÜNDE YAKALANDI

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların üvey kardeşler Sakıp A. ve Ümit D. olduğunu belirledi.

İki kardeşten birinin öldürülmesi diğerinin ise yaralanması olayına karıştığı tespit edilen Ümit D. 21 Eylül Cumartesi günü Kuruçeşme'de bir gece kulübünde polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalanarak cezaevine gönderildi. Ümit D.'nin gasp, kasten adam yaralama ve hırsızlık suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

BİR KARDEŞE KURŞUN YAĞDIRAN DİĞER KARDEŞİ ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI

Ekipler diğer şüpheli olan Sakıp A.'nın Bağcılar'da olduğu tespit etti. Sakıp A. Bağcılar'da bir site içinde bulunan kafede 27 Eylül Cuma günü ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 1 adet silah ve 2 adet şarjör çıktığı belirtildi.

Sakıp A.'nın önceki yıllarda cinayet suçundan cezaevinde yattığı öğrenildi. Şüpheli Sakıp A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYE YOLUNDA ŞOKE EDEN SÖZLER

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Sakıp A.'nın 2002 yılında işlediği bir cinayetin ardından cezaevine gönderildiği ve 2009 yılında tahliye edildiği öğrenildi. Sakıp A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sakıp A.'nın adliyeye sevk edildiği esnada söylediği sözler ise şoke etti.

İşlediği cinayetin ardından tehditlerine devam eden şahıs, bu kez üvey kardeşi Ümit D'nin Beşiktaş'ta bir gece kulübünde yakalanarak tutuklanmasına sebep olan kişileri hedef alarak "Herkes kendine dikkat edecek, o eğlence mekanına bir gece ben de gideceğim. Bakalım adam vermek nasılmış" dedi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Sakıp A.'nın elindeki silahla ateş ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Zanlılardan Ümit E. ise geçtiğimiz günlerde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bir gece kulübünde yakalanmış, Akın Alakuş'un öldürülmesi ve Tarık Alakuş'a yapılan saldırının azmettiricisi olarak çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA