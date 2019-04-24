15 ve 16 Yaşındaki 2 Kız Çocuğu El Ele Tutuşup Binadan Aşağı Atladı!

Gaziantep'te inşaat halindeki binadan el ele tutuşarak atlayan S.K. ve P.Ş.hastanede tedavi altına alındı. Genç kızların 15-16 yaşlarında ve öğrenci oldukları öğrenildi.

12 KATLI BİNANIN ÇATISINA ÇIKMAYA ÇALIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi'nde yaşanan olayda, S.K. ve P.Ş. isimli genç kızlar, koşarak geldikleri inşaat alanında istinat duvarını aşıp 12 katlı binanın çatısına çıkmaya çalıştı.

İKİNCİ KATTAN ATLAYAN KIZLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Alandaki işçilerin uyarısı üzerine binanın ikinci katında el ele tutuşan iki arkadaş, kendilerini aşağıya bıraktı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından S.K., Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, P.Ş. ise hayati tehlikesi olması nedeniyle Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

MAVİ BALİNA ŞÜPHESİ

Genç kızların 15-16 yaşlarında ve öğrenci oldukları öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, genç kızların mavi balina olarak bilinen oyundan etkilenerek intihar girişiminde bulunulduğu yönündeki iddiayı araştırıyor.

Kaynak: İHA