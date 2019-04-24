15 ve 16 Yaşındaki 2 Kız Çocuğu El Ele Tutuşup Binadan Aşağı Atladı!
Gaziantep'te inşaat halindeki binadan el ele tutuşarak atlayan 2 kız öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Polis, genç kızların 'mavi balina' oyunundan etkilenerek intihar girişiminde bulunduğu iddiasını araştırıyor.
Gaziantep'te inşaat halindeki binadan el ele tutuşarak atlayan S.K. ve P.Ş.hastanede tedavi altına alındı. Genç kızların 15-16 yaşlarında ve öğrenci oldukları öğrenildi.
12 KATLI BİNANIN ÇATISINA ÇIKMAYA ÇALIŞTILAR
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi'nde yaşanan olayda, S.K. ve P.Ş. isimli genç kızlar, koşarak geldikleri inşaat alanında istinat duvarını aşıp 12 katlı binanın çatısına çıkmaya çalıştı.
İKİNCİ KATTAN ATLAYAN KIZLAR HASTANEYE KALDIRILDI
Alandaki işçilerin uyarısı üzerine binanın ikinci katında el ele tutuşan iki arkadaş, kendilerini aşağıya bıraktı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından S.K., Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, P.Ş. ise hayati tehlikesi olması nedeniyle Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
MAVİ BALİNA ŞÜPHESİ
Genç kızların 15-16 yaşlarında ve öğrenci oldukları öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, genç kızların mavi balina olarak bilinen oyundan etkilenerek intihar girişiminde bulunulduğu yönündeki iddiayı araştırıyor.
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VARDIR BIR DUMEN BIZI BOZDU TEKNOLOJI AKLIMIZ YOKTU TAMAMEN KAYBOLDUCevap Yaz Yayından Kaldır
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Mesaj anlasildi. . . Arkadaslar ''ANTi CEHAPE'' rümuzlu cirkefin bugün burada görev basinda oldugu anlasilmistir. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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olay başka çıkabilirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aynı olaylar vanda almış başını gidiyor coçuklarınıza sahip çıkınCevap Yaz Yayından Kaldır
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enç kızların 15-16 yaşlarında ve öğrenci oldukları öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, genç kızların mavi balina olarak bilinen oyundan etkilenerek intihar girişiminde bulunulduğu yönündeki iddiayı araştırıyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır