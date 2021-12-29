İki doktora görevi başında saldıran şüpheli adliyede - Haberler
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İki doktora görevi başında saldıran şüpheli adliyede

İki doktora görevi başında saldıran şüpheli adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde yakınının ameliyata erken alınmadığını öne sürerek doktorlar Deniz Baklacı ve Ergin Bilgin'e saldıran H.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde yakınının ameliyata erken alınmadığını öne sürerek doktorlar Deniz Baklacı ve Ergin Bilgin'e saldıran H.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde H.B., yakınının ameliyata erken alınmadığını öne sürerek doktor Deniz Baklacı ve Ergin Bilgin'e tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B., doktorları darp etti. Doktorların yüzlerinde ve kollarında çizik ve yaralanmalar meydana gelirken, H.B. ise güvenlik görevlilerince polise teslim edildi. H.B. gözaltına alındı. Emniyette götüren şahıs H.B., işlemlerinin ardından bugün polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

İki doktora görevi başında saldıran şüpheli adliyede

İki doktora görevi başında saldıran şüpheli adliyede

İki doktora görevi başında saldıran şüpheli adliyede

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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