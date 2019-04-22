İki Aile Sokak Ortasında Baltalarla Birbirine Girdi: 5 Yaralı, 3 Gözaltı

Bursa'da Efkan A. ile Sevinç A. arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da araya girmesiyle büyüdü, sokağa taşıp, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

"İŞKENCE GÖRÜYORUM" DEYİP EVDEN AYRILMAK İSTEDİ

Olay merkez Yıldırım İlçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Sevinç A. (29), önceki evliliğinden olan engelli çocuğunun, eşi Efkan A. (32) ve kayınvalidesi Nezire A. (55) tarafından işkence gördüğünü iddia edip, evden ayrılmak istedi.

BIÇAKLI VE SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Efkan A. ile Sevinç A. arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da araya girmesiyle büyüdü, sokağa taşıp, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Eline balta ve bıçak alan alan Sevinç A.'nın ağabeyleri, Efkan A.'nın evini bastı.

ÇEVREDEKİLER EKİPLERİNE HABER VERDİ

Kavgada, Sevinç A.'nın yakınlarından Dilshad Suleymanov, (29) Maksut Zololdinov, İsrail Zuzlayev (35), Rüstem Mecit (30) ile Efkan A.'nın annesi Nazire A., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılardan Dilshad Suleymanov, Maksut Zololdinov ve İsrail Zuzlayev, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Rüstem Mecit ve Nazire Avcı da Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaralılardan Maksut Zololdinov'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Efkan A., kardeşi Gökhan A. (23) ve babası Mirzat A.(59) saklandıkları evde yakalanıp, gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA