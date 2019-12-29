İğrenç gerçek ortaya çıktı! 19 yaşındaki zihinsel engelli kızına defalarca fuhuş yaptırttı

29.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:03

Tayland'ın Başkenti Bangkok'ta meydana gelen iğrenç olayda, zihinsel engelli 19 yaşındaki kızını, Badoo uygulaması aracılığı ile fuhşa sürükleyen anne çıkarıldığı mahkemece tutuklanrak cezaevine gönderildi.

ÜLKE GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Olay , Başkent Bangkok'ta meydana geldi. İddialara göre zihinsel engelli kızını Badoo isimli uygulamayı aracı olarak kullanarak bulduğu erkeklerle fuhuş yaptıran anne tutuklandı. İğrenç gerçek adeta Tayland gündemini sarstı.

KIZINI FUHUŞ YAPTIRDIĞI ERKEKLERDEN ZORLA PARA İSTEDİ

İğrenç olay 39 yaşındaki annenin, kızını fuhuş yaptırdığı başka bir erkekten zorla para istemesiyle ortaya çıktı. İddialara göre anne, kızıyla birlikte olan şahıstan yüklü miktarda para istedi, tehdit etti. Bunun üzerine şahıs, polise giderek şikayetçi oldu.

"ÇOK SESSİZDİ"

Engelli kızla birlikte olan şahıs, ilk başta kızın engelli olduğunu anlayamadığını belirterek şunları söyledi, "Kızla bir gece birlikte olduk. Zihinsel engelli olduğunu anlayamadım, çünkü hiç konuşmadı, çok sessizdi" ifadelerini kullandı.

250 BİN BAHT (70 BİN TL) İSTEDİ

Kızla birlikte olduktan sonra annesinin kendisinden yüklü miktarda para istediğini belirten adam, "Benden 250 bin Baht istedi. 50 binini verdim, daha sonra kızın zihinsel engelli olduğunu öğrendiğimde polise gittim, şikayetçi oldum" dedi.