İGF'de Mesut Demir'e güvenoyu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İGF'de Mesut Demir'e güvenoyu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İGF'de Mesut Demir'e güvenoyu

İnternet Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, üyelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

İnternet Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, üyelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

İnternet Gazeteciler Federasyonu (İGF) birinci olağan genel kurul toplantısı ilk oturumda gerçekleştirildi. Günümüz koşullarında internet medyalarının önemli olduğunu vurgulayan Demir, "Ancak önümüzdeki en önemli engellerin başında merdiven altı olarak tabir edilen internet siteleri geliyor. Sayıları yaklaşık 90 bini bulan korsan internet haber siteleriyle mücadelede epey yol kat ettik. Genel kurulun ardından süreç devam edecek. 'Birlikten güç doğar' ilkesiyle hareket edeceğiz" dedi.

İGF Haber Ajansı, İGF Reklam Ajansı ve İGF TV'yle ilgili adımları attıklarını aktaran Mesut Demir, "4 Ocak itibariyle haber ajansımız faaliyetine başladı. Diğerleri de sırayla hayata geçecek. Federasyon olarak 81 ilde birlikte hareket etmeye çalıştık. Ancak federasyonumuza destek vermeyen illerin tutumları bizi ve o şehirdeki medyaları üzdü. Buna rağmen destek veren ve vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca genel kurulumuza destek veren Osmangazi Belediyesi, Penguen, Kardelen Kestane Şekerleri, Esentepe ve Anadolu Hastanesi, Kırcı Otel ve Mestanlılar Lokali'ne de teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Denetim ve faaliyet raporları oybirliğiyle kabul edildi. İnternet Gazetecileri Federasyonu'nun olağan genel kurulunda tek aday olan Mesut Demir üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden İGF genel başkanlığına geldi. İGF genel başkanlığında güven tazeleyen Mesut Demir'in yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ümit Babacan, Serkan Urgancı, İsrafil Avcı, Aydın Güneş, Mustafa Doğan, Atalay Dinçer." - BURSA

İGF'de Mesut Demir'e güvenoyu
İGF'de Mesut Demir'e güvenoyu
İGF'de Mesut Demir'e güvenoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cem Adrian Merve Dizdar Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Şenol Güneş Mesut Bakkal İsmail Kartal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İGF'de Mesut Demir'e güvenoyu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 14:53:29. #1.15#
title