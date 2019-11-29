Iğdır'ı sis bastı

29.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:42

Iğdır kent merkezini sabah saatlerinde sis bastı. Görüş mesafesini 10 metreye kadar düşüren sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

'Doğu'nun Çukurovası' olarak bilinen Iğdır, güne yoğun sisle başladı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kent merkezinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Trafiktekiler, araçlarının sis farlarını ve dörtlülerini yakarak ağır ağır seyretti. Yaklaşık bir saat etkili olan sis, daha sonra etkisini yitirmeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kent merkezinden genel görüntü-Sis altındaki kentten genel detaylar-Trafikte ilerleyen araçlar

Haber-Kamera: Özkan AYDIN -Suat DENİZ/IĞDIR -DHA

Kaynak: DHA