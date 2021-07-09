Iğdır'da sağanak ve dolu
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Iğdır'da sağanak ve dolu

Iğdır'da sağanak ve dolu
Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz - Haberler | Güncel

IĞDIR'da etkili olan sağanağın ardından dolu yağdı.

IĞDIR'da etkili olan sağanağın ardından dolu yağdı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, esnaf, dükkanlarına dolan suyu kovalarla boşaltmaya çalıştı. 

Kentte, öğle saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığınırken, yollardaki sürücüler de zor anlar yaşadı. Esnaf, dükkanlarına dolan suyu kovalarla boşaltmaya çalıştı. Sağanağın ardından da kısa süre dolu etkili oldu. Iğdır Belediyesi ekipleri, çalışma başlatırken, bodrum katlar ile iş yerlerine dolan sular çekilerek, temizlendi. 


Iğdır'da sağanak ve dolu
Iğdır'da sağanak ve dolu
Iğdır'da sağanak ve dolu
Iğdır'da sağanak ve dolu
Iğdır'da sağanak ve dolu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz

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