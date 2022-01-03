Iğdır'da merkezdeki 1 okul ile 8 köyde okullara kar tatili

IĞDIR'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkezdeki 1 ortaokul ile 8 köydeki okullar, 1 gün süreyle tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; merkezdeki Alibeyköy Ortaokulu ile Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca, Kızılkule ve Gülpınar'daki okulların yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için tatil edildiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz - Son Dakika Haberleri

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