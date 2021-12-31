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Iğdır'da maddi hasarlı kaza

Iğdır'da maddi hasarlı kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

IĞDIR MERKEZ, IĞDIR (İHA) - Iğdır'da meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, Iğdır Merkez 14 Kasım Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UV 1095 plakalı kapalı panelvan tipi araç önünde seyir eden ve kavşakta dönen 76 AAC 246 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpma etkisi ile iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. - IĞDIR

Iğdır'da maddi hasarlı kaza

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