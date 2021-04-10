Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağışı etkili oldu
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Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / ERCAN TUNÇ - Haberler | Yerel

Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağışı etkili oldu Iğdır'da fırtınadan sonra dolu yağışı etkili oldu.

Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağışı etkili oldu

IĞDIR - Iğdır'da fırtınadan sonra dolu yağışı etkili oldu. Bazı vatandaşların araçlarının üzerini halıyla örterek önlem aldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün doğu illeri için yaptığı sağanak yağışı devam ederken dün Iğdır'da aniden bastıran fırtına sonrasında dolu yağdı. Dolu sonrası başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. İl genelinde fırtına yaşanırken dolu tüm kenti etkisi altına aldı. Yağan dolu sonrası araç sahipleri araçları zarar görmesin diye üstünü örterken, kayısı üreticileri çiçek açmış kayısı ağaçlarının zarar görmesinden korkuyor.

Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağışı etkili oldu
Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağışı etkili oldu
Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağışı etkili oldu
Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TUNÇ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 15:30:33. #1.15#
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