Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağışı etkili oldu

Çok konuşulacak karar! Fransız ekibi, Türk yıldızı ile yolları ayırıyor

Villasına yapılan baskında dikkat çeken detay! Kimse görmesin diye branda çektirmiş

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

Kaza yapan AK Parti vekil bu kareyi paylaşıp çağrı yaptı: Acil yardım bekliyoruz

Gözaltına alınan 10 emekli amiralin ifadeleri ortaya çıktı! İstedikleri tek bir şey var

Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağışı etkili oldu Iğdır'da fırtınadan sonra dolu yağışı etkili oldu.

Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağışı etkili oldu

IĞDIR - Iğdır'da fırtınadan sonra dolu yağışı etkili oldu. Bazı vatandaşların araçlarının üzerini halıyla örterek önlem aldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün doğu illeri için yaptığı sağanak yağışı devam ederken dün Iğdır'da aniden bastıran fırtına sonrasında dolu yağdı. Dolu sonrası başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. İl genelinde fırtına yaşanırken dolu tüm kenti etkisi altına aldı. Yağan dolu sonrası araç sahipleri araçları zarar görmesin diye üstünü örterken, kayısı üreticileri çiçek açmış kayısı ağaçlarının zarar görmesinden korkuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TUNÇ