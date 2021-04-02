Iğdır'da kayısı ağaçları, çiçek açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iğdır'da kayısı ağaçları, çiçek açtı

Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ - Haberler | Güncel
Iğdır'da kayısı ağaçları, çiçek açtı

'DOĞU'nun Çukurova'sı' olarak bilinen Iğdır Ovası'nda, kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla renk cümbüşü yaşanıyor.

'DOĞU'nun Çukurova'sı' olarak bilinen Iğdır Ovası'nda, kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla renk cümbüşü yaşanıyor. Mikroklima iklimi ve coğrafi konumu ile yılda yaklaşık 50 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı kentte çiçeklenen ağaçlar, doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

'Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır Ovası'nda, kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla görsel güzellik oluştu. Türkiye'de kayısı üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Iğdır'da, baharda çiçek açan kayısı ağaçları, renk cümbüşü ortaya çıkardı. Mikroklima iklimi ve coğrafi konumu ile yılda yaklaşık 50 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı kentte çiçeklenen ağaçlar, doğaseverlerin ilgi odağı olurken, bölge turizmine de katkı sağlıyor. Kentte yaşayan Erhan Hacıkasımoğlu, "Bu yıl kayısı ağaçlarının bereketi daha fazla olacak, bol verimli yıl olacak. Üretimle birlikte ihracat da iyi olacak. İnşallah 3 ay sonra ağaçlardaki kayısıları toplamaya başlayacağız" dedi.

 


Iğdır'da kayısı ağaçları, çiçek açtı
Iğdır'da kayısı ağaçları, çiçek açtı
Iğdır'da kayısı ağaçları, çiçek açtı
Iğdır'da kayısı ağaçları, çiçek açtı
Iğdır'da kayısı ağaçları, çiçek açtı
Iğdır'da kayısı ağaçları, çiçek açtı
Iğdır'da kayısı ağaçları, çiçek açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım
Magazin Esra Erol Hande Erçel Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Iğdır'da kayısı ağaçları, çiçek açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 09:48:48. #1.14#
title