Iğdır'da kayıp çiftin, araçta başlarından vurulmuş cansız bedenleri bulundu
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Iğdır'da kayıp çiftin, araçta başlarından vurulmuş cansız bedenleri bulundu

20.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:51
Iğdır'da kayıp çiftin, araçta başlarından vurulmuş cansız bedenleri bulundu

IĞDIR'a bağlı Evci köyünde, 18 Mart'tan beri kayıp olarak aranan Hanım Elkatmış (48) ve acil tıp teknisyeni Kadir Elkatmış (50) çiftinin, araç içinde başlarından silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu.

IĞDIR'a bağlı Evci köyünde, 18 Mart'tan beri kayıp olarak aranan Hanım Elkatmış (48) ve acil tıp teknisyeni Kadir Elkatmış (50) çiftinin, araç içinde başlarından silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. 

Olay, 18 Mart Perşembe günü, merkeze bağlı Evci köyünde meydana geldi. Iğdır Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis'te acil tıp teknisyeni (ATT) olarak görev yapan, 5 çocuk babası Kadir Elkatmış, kiraladığı araçla eşi Hanım Elkatmış ile beraber yola çıktı. Elkatmış çiftinin eve dönmemesi üzerine çocukları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu Elkatmış çiftinin kiraladığı araç, bugün sabah saatlerinde, köy kırsalında tespit edildi. Çiftin, araç içinde, başlarından silahla vurulmuş cesetleri bulundu. Elkatmış çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Iğdır'da kayıp çiftin, araçta başlarından vurulmuş cansız bedenleri bulundu
Iğdır'da kayıp çiftin, araçta başlarından vurulmuş cansız bedenleri bulundu
Iğdır'da kayıp çiftin, araçta başlarından vurulmuş cansız bedenleri bulundu
Iğdır'da kayıp çiftin, araçta başlarından vurulmuş cansız bedenleri bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ

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