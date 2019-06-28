Iğdır'da kaçakçılık operasyonu

Iğdır'da, yasal olmayan yollarla yurda sokulan ve elektronik sigarada kullanılan 4 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, 14 Kasım Mahallesi'ndeki eve düzenledikleri operasyonda yurda kaçak sokulan 4 bin paket tütün çubuğu bulundu.

El konulan piyasa değeri 100 bin lira olan yoğunlaştırılmış tütün çubuklarının buharlaştırıcı elektronik sigaraya takılarak ateşleme olmaksızın kullanıldığı belirtildi.

Olaya ilişkin zanlılar H.A. ile S.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA