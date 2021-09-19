Iğdır'da Gaziler Günü anma programı düzenlendi - Haberler
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Iğdır'da Gaziler Günü anma programı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Iğdır'da Gaziler Günü anma programı düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Belediye Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Belediye Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Iğdır Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz'in konuşması ile devam etti.

Program 1974 Kıbrıs Barış Harekatına Katılanlar Dayanışma Derneği Başkanı İsmet Tağal'ın 'Gazilerimize' adlı şiirin okunması ile son buldu.

Programa, Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim,5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Ramazan Sedat Baş, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı, kurum müdürleri, Gaziler, Şehit ve Gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR

Iğdır'da Gaziler Günü anma programı düzenlendi

Iğdır'da Gaziler Günü anma programı düzenlendi

Iğdır'da Gaziler Günü anma programı düzenlendi

Iğdır'da Gaziler Günü anma programı düzenlendi

Iğdır'da Gaziler Günü anma programı düzenlendi

Iğdır'da Gaziler Günü anma programı düzenlendi

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