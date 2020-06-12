Iğdır'da bir eve yıldırım düştü
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Iğdır'da bir eve yıldırım düştü

Iğdır'da bir eve yıldırım düştü Iğdır Merkez Akyumak köyünde bulunan ve Orhan Atış'a ait eve yıldırım düştü.

12.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:51

Iğdır'da bir eve yıldırım düştü

IĞDIR - Iğdır Merkez Akyumak köyünde bulunan ve Orhan Atış'a ait eve yıldırım düştü.

Iğdır Merkez Akyumak köyünde Orhan Atış'a ait eve gece saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırım sonrası evin çatısından alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerde, yıldırım isabet etmesi sonucu eşyaların zarar gördüğü tespit edildi.

Ev sahibi Orhan Atış ve eşi, ABD'de yaşayan oğlunun yanında olması faciayı önlerken, evde bulunan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Iğdır'da bir eve yıldırım düştü

Kaynak: İHA

Manşet

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