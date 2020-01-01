Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı
Iğdır'da, Umut adlı erkek evi terk eden 1 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü, ardından kendisini göğsünden vurdu. Yaralanan süpheli, hastanede tedaviye alındı.
Iğdır'da bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.
EVİ TERK EDEN EŞİNİ IĞDIR'DA BULDU
Olay, saat 18.00 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde oturan 1 çocuk annesi Ebru A., yaklaşık 3 ay önce henüz bilinmeyen nedenle eşini terk edip, Iğdır'a geldi. Burada ev kiralayan Ebru A.'yı bulan eşi Umut A. kente geldi. Eşinin evine giden Umut A., kapıyı çalıp, içeri girdi.
ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI, EŞİNE ATEŞ ETTİ
Bu sırada iddiaya göre, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umut A., yanında getirdiği tabanca ile Ebru A.'ya ateş etti. Ebru A. kanlar içinde yere yığılırken, Umut A. kendisini de göğsünden vurdu.
KADIN EVDE ÖLDÜ, ŞÜPHELİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Ebru A.'yı banyoda, Umut A.'yı ise odada kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ebru A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Umut A. ise kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Çiftin çocuklarının olay sırasında bakıcıda olduğu öğrenildi.
Haber Videosu: Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı
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Nasilsa ekmek bulamayan düdük bile en azindan bir iki silaha sahip.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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katiller sapıklar caniler ekmek elden su gölden içerde sefa sürüyor caydırıcı ceza şart. . . İDAM İDAM İDAM.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ya bu ne rezil durumlara düştük YaRabbi, bir bayan olarak! Şu bayanlara verilen bu haklara şiddetle karşıyım arkadaş, ne derseniz deyin bu fikrim değişmez, çünkü kadın kısmı gerçekten çok nankördür ve verilen bu güzel hakları tamamen kötüye kullanıyorlar ve bu haklara dayanarak eşlerini oldukça tahrik edip zararınıda canlarıyla yine kendileri ödüyorlar!!!Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
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erkeklede salak bencil karısını öldürdü kendi hapiste o çocuk ne olacak onu düşünmezmi kadına berilen haklar a karşısın ama pc de yazacak haklarıda kullanıyorsunYayından Kaldır
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helal olsun bacım yarın evlendıgımde eşim aynısını bana yapsın bende yaparım yeter artık3 Yayından Kaldır
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doğru söze ne denir3 Yayından Kaldır
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Hele şükür benim gibi düşünen birisi çıktı.1 5 Yayından Kaldır