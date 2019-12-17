Iğdır aşk engel tanımadı
Haberler » Güncel » Iğdır aşk engel tanımadı - Haber

Iğdır aşk engel tanımadı

Aşk engel tanımadıIğdır'da cüce sendromlu Mine Gül ile Şenol Bat'ın aşkına, aralarındaki boy farkı engel olamadı.

17.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:26

Aşk engel tanımadı

'da cüce sendromlu ile Şenol Bat'ın aşkına, aralarındaki boy farkı engel olamadı.

Iğdır Ağız ve Diş Hastanesinde olarak çalışan Mine Gül ile Iğdır Devlet Hastanesinde aşçı olarak çalışan Şenol Bat, birbirlerine aşık oldu. Aralarındaki boy farkına aldırmayan çift, evlenme kararı alarak, düğünle evlendi.

Iğdır İl Sağlık Müdürü Nevruz Erez, Ağız ve Diş Hastanesi Müdürü Hasan Çakır ve gelinin ağabeyi eski Baro Başkanı Kurban Gül'ün nikah şahidi olduğu düğünde çift, davetlilerle doyasıya eğlendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Iğdır aşk engel tanımadı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler