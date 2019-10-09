İGC Basın Ligi başladı

09.10.2019 13:17

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Ligi 2019 Ünver Ergün Sezonu, dün yapılan ilk maçlarla başladı. Turnuva açılış maçına yoğun ilgi vardı. Başlama vuruşu Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İGC Başkanı Misket Dikmen tarafından yapıldı. Turnuvada, İZ Gazete'nin farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Atılan her gol bir fidan" kampanyası dikkat çekti. İZ Gazete turnuva sonunda attığı her gol başına bir fidan dikeceğini bildirerek örnek bir tavır sergiledi.

FATİH GÜRBÜZ'DEN GOL ŞOV

Turnuvanın en ren golcü ismi ise İZ Gazete takımında oynayan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz oldu. Gürbüz attığı 8 gol ile adeta takımının galibiyetini sırtlayan kişi oldu.

İlk karşılaşma İZ Gazete ile Özgür Gazeteciler arasında yapıldı. Adı "Özgür" ancak takım resmen sahada tutsak kaldı ve karşılaşma Özgür Gazeteciler takımının 17-8'lik yenilgisiyle sonuçlandı.

BAHRİ BAŞKAN KALEDE ADETA DEVLEŞTİ

Gecenin diğer karşılaşması ise Basın spor ile TSYD İzmir arasında oynandı. TSYD İzmir Şube Başkanı kaleci olarak oldukça başarılı bir grafik çizdi. İki takım karşılaşmanın başında kontrollü oynasa da ilerleyen dakikalarda TSYD İzmir, Basın Spor'un 61 numarası Şenol'un sert şutlarına daha fazla dayanamadı. Ahmet Sağır'ın da etkili oyunuyla Basın Spor karşılaşmadan 13-3 gibi net bir skorla galip ayrıldı.

MİLLİYET İDDİALI

Turnuvanın son karşılaşması Cumhuriyet Gazetesi ile Milliyet Gazetesi arasında oynandı. Geçen yılki turnuvada kalitesini ortaya koyan ve gol kralı çıkaran Milliyet takımı, bu sene de galibiyetle başlayarak iddiasını sürdürdü. Milliyet takımı karşılaşmayı 10-4 kazandı.

Ünver Ergün Sezonu yarın yapılacak maçlar ile devam edecek.

Kaynak: Bültenler