İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 29 Mayıs Çarşamba İl İl İftar Vakitleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayı sona ermek üzere. Bugün 24. Ramazan orucu için niyetlendik. Ve akşam ezanı ile birlikte açacağımız iftar vaktini beklemeye başladık. Her gün değişen namaz saatleri nedeniyle iftara ne kadar kaldı halen kontrol etme ihtiyacımız oluyor.Yaşadığınız şehre göre iftar vakti ve Ramazan imsakiyesi arayanlar için hazırladığımız bağlantı ile şehrinizde iftara kaç saat kaldı görebilirsiniz. Aynı zamanda şehrinize ait Ramazan İmsakiyesi 2019 tablosuna bakabilirsiniz. İşte diyanetin verilerine göre hazırlanan 29 Mayıs Çarşamba il il iftar vakitleri...

İFTARA NE KADAR KALDI? (RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019)

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte birçok alim tarafından Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili hadislere bakıldığında İslam nebisinin mü'minlere tavsiyesi, Kadir gecesini Ramazanın son on gününde ve özellikle de tek gecelerinde aramaları şeklinde olmuştur. Buna göre Kadir gecesi Ramazanın yirmi bir, yirmi üç, yirmi beş, yirmi yedi veya yirmi dokuzuncu gecelerinden herhangi biri olabilir.

Kadir Gecesi, 2019 yılında Ramazan ayının 27. günü gecesi 31 Mayıs Cuma'yı 1 Haziran Cumartesi'ye bağlayan geceye denk gelmektedir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

2019 Ramazan Bayramı, 4 Haziran Salı günü başlıyor, 6 Haziran Perşembe günü sona eriyor. 3 Haziran Pazartesi günü, bu senenin son Ramazan orucunu tutacağız. 4 Haziran Pazartesi sabahı ise bayram namazı eda edilecek. Bu senenin Ramazan Bayramı takvimi şu şekilde;

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

PEYGAMBERİMİZİN İFTAR DUASI

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

Diğer yandan iftar duası okuyarak orucunu açmak isteyenler şu duayı okuyabilirler:

"Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema ahhertü."

Anlamı: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla."