İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 23 Mayıs Perşembe İl İl İftar Vakitleri

Bin aydan daha hayırlı ay olarak bilinen Ramazan ayının 17. günü için Müslüman dünyası niyetlendi ve akşam ezanı ile açılacak oruç için iftar saatini beklemeye koyuldu. Ramazan ayının ilerlemesi ile birlikte imsak ve iftar saatleri de değişmektedir. Bundan dolayı vatandaşlar, iftar saati kaçta merak ediyor ve iftara ne kadar kaldı öğrenmek istiyorlar. Yaşadığınız şehre göre iftar vakti ve Ramazan imsakiyesi arayanlar için hazırladığımız bağlantı ile şehrinizde iftara kaç saat kaldı görebilirsiniz. Aynı zamanda şehrinize ait Ramazan İmsakiyesi 2019 tablosuna bakabilirsiniz. İşte diyanetin verilerine göre hazırlanan 23 Mayıs Perşembe il il iftar vakitleri...

İFTARA NE KADAR KALDI? (RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019)

RAMAZAN İFTAR MENÜSÜ

Üzün süre oruç tutulan günün ardından vatandaşlar, leziz ve rengarenk sofralar ile oruçlarını açmak ister. Bu nedenle tüm okuyucuların sofralarını çeşitlendirecek hem doyurucu hem hafif, lezzetli iftar menüsü hazırladık. İşte iftar menüsü:

TEL ŞEHRİYELİ YOĞURT ÇORBASI için malzemeler:

1 çay bardağı tel şehriye,

1-2 yemek kaşığı sıvı yağ,

4 su bardağı su veya tavuk suyu (su bardağı ölçüsü: 200 ml.), tuz.

Terbiyesi için;

1 çay bardağı yoğurt (çay bardağı ölçüsü: 110 ml.),

1 adet yumurta,

1 yemek kaşığı un.

Üzeri için;

1 yemek kaşığıtereyağı (veya sıvı yağ),

1 çay kaşığı dolusu nane,

1 fiske pul biber

Yapılışı;

Tencereye sıvı yağ koyulur ve üzerine 1 çay bardağı şehriye ilave edilir. Tel şehriyeler renk değiştirinceye kadar kavrulur. Şehriyeler kavrulunca 4 su bardağı sıcak su ilave edilir ve kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte 5 dakika kadar pişirilir.Çorba pişerken terbiyesini hazırlamak için 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı un, bir kap içerisinde tel çırpıcı yardımı ile çırpılır. Terbiyenin üzerine 1-2 kepçe çorbanın kaynayan suyundan koyulup, hızlıca karıştırılır ve terbiyenin ılınması sağlanır. Hazırlanan terbiye yavaşça çorbanın üzerine ilave edilir vebir yandan da hızlıca karıştırılır. Kavrulmuş tel şehriye çorbası, sürekli karıştırarak kaynatılır ve 4-5 dakika kadar kısık ateşte kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır. Üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı nane ve 1 fiske pul biber, küçük bir sos tavasında, kokusu çıkana kadar kavrulur. Servis esnasında kaselerin üzerine kavrulmuş naneli pul biberli yağ gezdirilir ve sıcak olarak servis edilir.

FIRINDA TAVUK BAGET

6 adet tavuk baget

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı domates salçası

5-6 diş sarımsak

1 adet kabak

1 adet havuç

6-8 adet bebek patates

5-6 diş sarımsak

10-15 adet arpacık soğan

3 adet enginar

Tuz, karabiber, zeytinyağı, kimyon, kuru nane, 1 adet kuru acı biber, 3 dal taze kekik

1-2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Tavuk bagetlerinin üzerine çizikler atılarak her tarafına değecek şekilde tuz, karabiber ve zeytinyağı gezdirilir. Bir karıştırma kabına yoğurt, domates salçası ve taze kekik ekleyip karıştırılır. Ardından tavuklar yağıyla birlikte salçalı karışımın içine alınır. Biraz daha zeytinyağı gezdirilerek, harmanlanır. Sonrasında hazırlanan tavuklar ve kalan sos fırın poşetine alınıp, fırın tepsinize yerleştirilir. Sebzeler küçük küpler halinde doğranır ve hepsi fırın poşetine alınır. İçerisine tuz, karabiber, zeytinyağı, kimyon, kuru nane ve ortadan ikiye bölünen kuru acı biber ilave edilir. İyice harmanlanarak tavuğun yanına fırın tepsisine yerleştirilir. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 45-50 dakika pişirilir. Sebzeleri tavuklara göre daha hızlı pişebilir. Sebzeler fırından çıkardıktan sonra içerisine 1-2 yemek kaşığı tereyağı eklenir.

SAC BÖREĞİ

Hamur için;un, su, tuz, yağ

İçi için; peynir, patates, maydanoz

Yapılışı:

Un, su, tuz ile hamuru yoğurulur. Bezelere ayrılan hamur dinlendirilir. Tek tek açılan yufkaların arasına hazırlanan iç harçtan koyup sacta veya tavada pişirilir. Pişen börek sıcakken yağlanır.

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ

1 litre süt

125 gram tereyağı

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

Yapılışı:

Tereyağ eritilerek içerisine un eklenir ve kokusu çıkana kadar karıştırılarak kavrulur. İçine süt azar azar ilave edilir. Ancak bu sırada çırpıcıyla karıştırılır. Ardından şeker ilave edilir ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirilir. Piştikten sonra içine vanilya eklenir ve mikserle 2 dakika çırpılı. Soğuk suyla ıslatılan cam tepsiye boşaltılır ve soğuyup katılaşması için buzdolabına kaldırın.