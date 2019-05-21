İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 21 Mayıs Salı İl İl İftar Vakitleri

Ramazan ayı devam ediyor ve bugün 16. günü için niyetlendik. Oruç tutanlar gün içinde iftara ne kadar kaldı kontrol ediyorlar ve orucun kaçta açılacağını kontrol etmeye devam ediyorlar. Çünkü illere göre iftar saati Ramazan ayının başlangıcından sonuna kadar değişmektedir. Peki bugün iftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak? Yaşadığınız şehre göre iftar vakti ve Ramazan imsakiyesi arayanlar için hazırladığımız bağlantı ile şehrinizde iftara kaç saat kaldı görebilirsiniz. Aynı zamanda şehrinize ait Ramazan İmsakiyesi 2019 tablosuna bakabilirsiniz. İşte diyanetin verilerine göre hazırlanan 21 Mayıs Salı il il iftar vakitleri...

İFTARA NE KADAR KALDI? (RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019)

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında varsa hurma ya da zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verip akşam namazı kılınabilir. Fakat iftarı açmadan namaz kılmak caiz değildir.

PEYGAMBERİMİZ İFTARDA NASIL DUA EDERDİ?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

Diğer yandan iftar duası okuyarak orucunu açmak isteyenler şu duayı okuyabilirler: "Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema ahhertü."

Anlamı: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla."

RAMAZAN AYI VE ORUCA DAİR HADİSLER

Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder. (Deylemi)

Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur. (Taberani)

Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir. (Ebu Nuaym)

Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur. (Nesai)

Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir. (İ.Mansur)

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. (İbni Ebiddünya)

Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur. (İ.Ebiddünya)

İslam, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir. (Müslim)